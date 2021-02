Aragonès dice no tener problema en firmar el veto al PSC que ha suscrito ERC

Barcelona, 11 feb (EFE).- El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha puntualizado este jueves que no tiene "ningún problema" en firmar personalmente el veto a pactar con el PSC tras el 14F, aunque su partido ya lo suscribió la víspera.

En un acto electoral sobre transición ecológica realizado en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Aragonès se ha referido al documento que ha circulado en las últimas horas por el que los partidos independentistas se comprometen a no pactar el próximo gobierno de la Generalitat con el PSC.

"No tengo ningún problema en firmar personalmente este acuerdo que nos ha hecho llegar un colectivo de ciudadanos", ha afirmado Aragonès, que ha expresado su perplejidad por el hecho de que la candidata de Junts, Laura Borràs, haya cuestionado que no fuese él quién lo suscribió este miércoles sino el líder de ERC en el Parlament y jefe de campaña, Sergi Sabrià.

"El equipo dirigente de ERC es coral, no depende de una única persona, y por esto lo firmó Sergi Sabrià, aunque no tengo ningún problema en firmarlo yo", ha reiterado Aragonès después de subrayar que "ERC tiene palabra y no dice una cosa en campaña y luego hace otra distinta".

Aragonès ha reprochado a Borràs que ponga en duda la palabra de otro candidato independentista que encima quiere que sea aliado suyo en el próximo Govern.

Durante meses "he dejado muy claro que ERC no va a pactar el gobierno catalán con el PSC", ha recordado el candidato de ERC, puesto que "tenemos proyectos políticos incompatibles y no defendemos los mismos objetivos".

"Aquí hay dos modelos confrontados -ha precisado-, uno es el que defiende el bloque del 155 con el candidato del PSC Salvador Illa al frente, que desea un gobierno de la Generalitat sumiso a la Moncloa".

"El otro modelo -ha añadido- es el de la vía amplia que defiende ERC, y que quiere formar un gobierno que disponga de un amplio consenso con los objetivos de autodeterminación y amnistía, y una reconstrucción de Cataluña en clave progresista".

Aragonès ha rechazado la pretensión de Borràs de extender al Congreso de los Diputados el compromiso de no pactar con el PSC-PSOE ya que, según ha dicho, "Cataluña y España son dos países diferentes, y ERC no se presenta a las elecciones españolas para liderar España, espero que Borràs no pretenda presidir España, yo ya le digo que no deseo esto".

"Está muy claro que entre el PSOE y Cataluña nosotros siempre elegimos Cataluña -ha recalcado-, y en el Congreso de los Diputados y otras cámaras como el Parlamento Europeo, seguiremos defendiendo los intereses de Cataluña, lo que no pasa por abrir las puertas a un gobierno de la derecha, esto no lo haremos nunca".

"Creí escuchar en un debate que se me interpelaba sobre elegir entre el PSOE y Laura Borràs, pues oiga, no, yo no me presento candidato para presidir el Gobierno de España sino el de Cataluña", ha puntualizado Aragonés.

Ha subrayado, asimismo, que "JxCat a menudo se equivoca de adversario pero ERC no desea entrar en su dinámica de reproches entre independentistas, ellos no son nuestros adversarios, son nuestros aliados junto a la CUP y los comunes en el objetivo compartido de la autodeterminación, por ejemplo".

Sobre la posibilidad de que JxCat no quisiera investir al candidato de ERC en el caso de que este gane las elecciones, Aragonès ha afirmado que no se puede imaginarse que, entre investirlo a él o a Illa, un partido como JxCat pueda dudar y "hacer dejadez de funciones".