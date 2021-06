Aragonès elude apoyar a España en su partido de futbol contra Suiza, pero admite su simpatía hacia países confederados

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha eludido apoyar a la selección española de fútbol en el partido que la enfrentará el próximo viernes a Suiza en la Eurocopa. "Los países que se organizan confederalmente, que reconocen toda su diversidad, despiertan siempre simpatía", ha dicho en referencia a Suiza, al ser cuestionado sobre a qué selección apoya para este partido.

Aragonés no se ha posicionado con claridad, y también ha señalado que no quiere decir que prefiere que España pierda, en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press. "Permítame que no vaya a decir que quiero que pierda la selección española", ha señalado, porque el debate político "entre Cataluña y España" tiene una parte "sentimental", ha explicado.

Así, el presidente catalán ha dicho que iría con la "selección catalana" y quiere que sea este equipo el que pueda participar en este tipo de competiciones para que Cataluña "esté representada". "Tenemos jugadores de altísima calidad", ha apuntado.

JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 2030

Aragonés ha confirmado, por otra parte, que en la reunión que mantuvo este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trataron el tema de una posible candidatura de Aragón y Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030 y que "puede ser muy interesante".

Así, ha señalado que "en los próximos días" deben "ver la viabilidad" de presentar una candidatura y hacer de este proyecto "una oportunidad".

Finalmente ha apuntado que una hipotética candidatura tendría que respetar el "equilibrio medioambiental" del Pirineo, que es un "valor muy apreciado".