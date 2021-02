Aragonès (ERC) dice que el veto al PSC no afecta a la mesa de diálogo

Pide a los independentistas votar a ERC frente a la "campaña de reproches" de Junts

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha afirmado este viernes que el compromiso por escrito de los partidos independentistas de no pactar con el PSC "no tuerce" la voluntad de buscar la solución al conflicto catalán en la mesa de diálogo entre gobiernos.

"La voluntad de forzar al Estado español en una negociación para ejercer un referéndum de autodeterminación y poner sobre la mesa la necesidad de la amnistía, no la tuerce nada. Es una voluntad firme de ERC", ha sostenido en un acto telemático en el último día de campaña.

Lo ha dicho después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya afirmado que este compromiso de no pactar con los socialistas no es compatible la voluntad de diálogo, lo que Aragonès ha criticado: "No aceptamos ni chantajes ni amenazas", y ha insistido en que su apuesta por el diálogo entre los que piensan diferente la defenderán siempre.

El candidato republicano ha afeado a Illa que critique la firma para no pactar con el PSC cuando él ha dicho en campaña que no quiere pactar con independentistas: "¡Qué manera de superioridad moral y política! ¿Pero a quién se ha pensado que quieren representar?".

"Lo que es grave aquí es que se fijan en este compromiso del independentismo de lo que hemos dicho en campaña y lo hemos puesto por escrito, pero él ni ha dicho ni pone por escrito que no está dispuesto a aceptar los votos de la extrema derecha", ha añadido.

CONCENTRAR EL VOTO

Al ser preguntado por que la candidata de Junts, Laura Borràs, haya definido las elecciones del domingo como un plebiscito interno del independentismo, Aragonès ha apuntado que "se vuelve a equivocar de adversario, esto no es una guerra entre independentistas".

"Si Junts quiere hacer una campaña de reproches no nos encontrarán. Nuestro adversario es Salvador Illa", y ha llamado a los votantes independentistas a concentrar el voto en ERC para superar la etapa de reproches constantes entre los partidos que defienden la independencia.

"A aquellos que tienen muy claro qué es lo que hay que superar, a los que tenemos muy claro quien son los adversarios, a los que tenemos muy claro que entre la gente independentista y republicana, y aquellos que defienden el derecho a la autodeterminación y la amnistía no hay reproches a hacer, sino voluntades de sumar", y ha reiterado la necesidad de que ERC lidere el espacio soberanista.