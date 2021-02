Aragonès (ERC) pide a los jóvenes movilizarse contra el "fascismo" como en la Guerra Civil

Rovira asegura que ERC es el "voto útil" del independentismo para frenar al PSC

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha pedido este sábado a los jóvenes movilizarse el 14 de febrero para "plantar cara al fascismo, como hicieron las juventudes de ERC ahora hace 80 años en el frente del Ebro en la columna de Macià y Companys".

"Como hemos hecho siempre en los momentos más complicados de la historia de este país cuando se ha tenido que plantar cara al fascismo, como hicieron las juventudes de ERC ahora hace 80 años en el frente del Ebro en la columna de Macià y Companys", ha afirmado en el acto central de campaña de Jovent Republicà, las juventudes de ERC, en la Nau Bostik de Barcelona.

"Ahora lo tenemos que volver a hacer el 14 de febrero llenando las urnas de voto antifascista, republicano, independentista, progresista, de voto joven. Jóvenes, a las urnas", ha exclamado.

Aragonès ha defendido "hacer imposible que la extrema derecha condicione" las instituciones catalanas y hacer inviable que los apoyos de Vox determinen la investidura, ya que considera que el PSC aceptaría sus votos para evitar una Presidencia de ERC.

El candidato ha apelado a los jóvenes a movilizarse para frenar el avance de Vox y ha sostenido que la manera de combatirla es con las urnas: "Derrotémoslos de nuevo y construyamos una república para todos".

También ha vuelto a preguntar al candidato del PSC, Salvador Illa, si aceptaría los votos de Vox para ser investido: "Llevamos muchos días preguntando lo mismo a Salvador Illa: ¿Aceptará los votos de Vox para impedir una Presidencia de ERC?".

"Y su silencio es la respuesta y es una respuesta tan clara que nos provoca que animemos a todo el mundo, a los jóvenes de este país, a movilizarse en las urnas", ha añadido.

ROVIRA Y JUNQUERAS

En videoconferencia desde Ginebra (Suiza), la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha erigido a los republicanos como voto útil: "El independentismo solo puede hacer un voto útil, que se llama ERC. El único voto útil capaz de detener a un PSC desbocado a hacer cualquier cosa, cualquier suma, incluso aquella que para nosotros es innombrable, para gobernar".

Ha advertido de que a la independencia no se llega "por atajos porque no existen" ni con declaraciones que no serán efectivas, en alusión velada a la promesa de Junts de reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI) si el independentismo supera el 50% de votos.

"A esta república no llegaremos por atajos porque no existen. Esta república no queremos que dure ocho segundos proclamándola una y otra vez sin saber cómo se puede consolidar porque la república la queremos para toda la vida y de forma definitiva", ha explicado.

Además, se ha emitido un vídeo del líder del partido, Oriol Junqueras, que ha reclamado a los jóvenes la máxima implicación para lograr una victoria porque "el país necesita" que ERC gane los comicios, ya que considera que es el único partido capaz de avanzar hacia la independencia.