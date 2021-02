Aragonès (ERC) ve una "irresponsabilidad" que Illa no se hiciera un test antes del debate

Apela al votante socialista que apoye a ERC si le da "asco" que el PSC pueda recibir los votos de Vox

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha criticado este miércoles que es una "absoluta irresponsabilidad" que el candidato del PSC, Salvador Illa, no se hiciera un prueba PCR antes del debate electoral de TV3.

En un acto de campaña sobre cultura en Barcelona, ha asegurado que antes del debate se había acordado que todos los candidatos se hicieran este test para que los profesionales de TV3 y todas las personas que participaban en el debate lo pudieran hacer "con toda tranquilidad".

"Si todos lo hicimos, la pregunta es ¿por qué no lo hizo?", y ha preguntado si Illa tiene alguna cosa a esconder al no haberse hecho la prueba, y ha reiterado que no se pueden asumir riesgos innecesarios.

Según Aragonès, todas las personas implicadas en el debate acudieron pensando que Illa se había hecho la prueba y había dado negativo, y ha reprochado que el candidato socialista argumente que los protocolos sanitarios no indican que se lo tuviera que hacer.

"No es una cuestión de protocolos. Hubo un acuerdo. Todos los candidatos fuimos al debate contando que todos habíamos hecho el test y esto es lo más grave. No se deben rehuir las responsabilidades de no haber cumplido este acuerdo y de haber provocado una sensación de falsa seguridad", ha subrayado.

El candidato republicano ha señalado que este jueves hay otro debate organizado por La Sexta en el que, según él, también se ha llegado al mismo acuerdo para que todos los candidatos se sometan a un test: "Exijo que se cumplan los acuerdos".

También se ha referido a que la candidata de Junts, Laura Borràs, anunciara que su conseller de Salut si gana será el actual secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, y ha afirmado que esto, junto a que Illa dijera que lo mantendría en el cargo, demuestra que el equipo de la Conselleria de Salud --encabezada por ERC-- es competente y ha tomado buenas decisiones: "Los dos candidatos avalan las decisiones que hemos tomado".

VOTOS DE VOX

Pese a que Illa aseguró el martes en el debate que no aceptaría los votos de Vox en una hipotética investidura ni por activa ni por pasica, en sus palabras, Aragonès ha dicho que no le convenció la respuesta porque cree que lo hizo con "trampa" y que no lo aclaró del todo.

"Dijo que no negociaría ni por activa ni por pasiva con Vox. Pero no se negó a aceptar los votos de Vox", ya que lo que cree que debe hacer es no presentarse a una investidura si depende de la abstención o el voto favorable de Vox.

En el debate de TV3, Illa respondió a las preguntas de Aragonès sobre si aceptará los votos de Vox en una eventual investidura: "Ni por activa ni por pasiva ni por perifrástica".

Sin embargo, el candidato republicano ha defendido que la mejor manera de evitar que Illa sea investido con los votos de Vox es que ERC gane las elecciones, y ha afirmado que él no iría nunca a una investidura si "solo puede fructificar con el apoyo por activa o por pasiva, por voto afirmativo o la abstención" de Vox.

Así, ha apelado a los votantes socialistas a que, para evitar este hipotético apoyo de Vox a una investidura de Illa, opten por el voto a ERC: "A los votantes del PSC que pueden sentir asco si acaba teniendo la Presidencia con los votos de Vox, que dé apoyo a la fuerza de izquierdas y republicana que siempre trabaja por la libetad del país".