Aragonès exige la protección del catalán en la ley audiovisual antes abordar los PGE

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este viernes una "adecuada protección" del catalán en el anteproyecto de ley general sobre el audiovisual que prepara el Gobierno antes de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"La cuestión de la ley del audiovisual, aunque no esté vinculado directamente con los PGE, es importante que esta cuestión se pueda resolver antes de la tramitación de los PGE, porque es muy relevante para Cataluña y para el futuro de nuestra lengua", ha sostenido en rueda de prensa conjunta con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, con quien se ha reunido en el Palau de la Generalitat.

El presidente catalán no ha querido vincular la posible presentación de una enmienda a la totalidad por parte de ERC si no se cierra un acuerdo que les satisfaga en el ámbito del audiovisual, pero ha insistido en que el borrador actual no les convence y que debe haber cambios por la protección del catalán.

Pese al trabajo conjunto que hay en esta cuestión entre partidos catalanes, de Baleares y de la Comunidad Valenciana, Aragonès ha señalado que desde la parte catalana se ha decidido presentar enmiendas para reclamar la protección del catalán a través de porcentajes de doblaje y de producción.

"OPORTUNIDAD"

Para el presidente de la Generalitat, la ley del audiovisual es una "oportunidad para fortalecer la industria audiovisual" en catalán y la financiación de las respectivas radios y televisiones públicas, teniendo en cuenta que ambos territorios comparten lengua y un marco audiovisual.

"La reciprocidad entre TV3 e IB3 hace años que está en marcha", ha resaltado Aragonès, que ha defendido que los medios audiovisuales públicos son también una herramientas de presentación y fomento de la lengua propia de cada territorio.

Por ello, considera "evidente" que si el borrador actual del Gobierno contempla un determinado nivel de producción en lengua castellana, también lo haga con el catalán.