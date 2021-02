Aragonès: Illa es un subordinado de Pedro Sánchez, yo sólo me debo al pueblo

Barcelona, 3 feb (EFE).- El vicepresidente y candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado la voluntad del candidato del PSC de "construir Cataluña desde Madrid", y ha advertido que mientras que "Salvador Illa es un subordinado de Pedro Sánchez, yo sólo me debo al pueblo de Cataluña".

En una conferencia organizada por el Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, Aragonès se ha referido a las declaraciones hechas por Illa, en las que este expresaba su deseo de "construir Cataluña desde Madrid" visitando frecuentemente la Moncloa para conseguir "buenos acuerdos" así como una "cogobernanza".

"Esto de intentar buenos acuerdos para Cataluña ya lo habría podido hacer hasta ahora siendo ministro de Sanidad -ha recordado el candidato ERC- y, en cambio, lo que hemos visto es que él viene de un Gobierno que ha hecho dejadez de funciones en muchos aspectos".

Según Aragonès, hay que evitar que "un presidente de la Generalitat esté subordinado al presidente del Gobierno español" y lo que él sospecha es que, si Illa presidiese Cataluña, "acabaría convirtiendo el Palau de la Generalitat en un despachito de la Moncloa".

Se ha mostrado, en este sentido, muy rotundo al apuntar que un presidente de la Generalitat "no tiene que obedecer a ningún otro mandato que no venga del pueblo de Cataluña, y resulta que Illa es un subordinado de Pedro Sánchez, mientras que yo sólo me debo al pueblo de Cataluña".

"Esto va de dos, y por esto pedí un 'cara a cara'", ha precisado, "esto va de Illa, que es el candidato del PSC y de todos los partidos del 155, o de Pere Aragonès, que es el único candidato republicano capaz de poner de acuerdo" a todas las fuerzas del soberanismo catalán.

Aragonès ha recordado "los vetos cruzados" que hay entre algunos partidos, por lo que "sólo ERC tiene la posibilidad de poner de acuerdo a aquellos que piensan distinto pero comparten cosas importantes, como son los objetivos de la autodeterminación y la amnistía, pero también una reconstrucción liderada desde Cataluña".

El vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat no cree que actualizar el sistema de financiación autonómico sea prioritario, "la prioridad -ha dicho- es poder gestionar los fondos Next Generation desde Cataluña y no desde la Moncloa".

"Que no nos distraigan con lo del sistema de financiación -ha alertado-, llevándonos a una discusión inútil y buscando unos equilibrios imposibles, porque el Estado no quiere poner más recursos, y además, sabiendo que los resultados son muy escasos".

En el coloquio, Aragonès ha explicado que la última vez que habló con Pedro Sánchez fue para pedirle ayudas directas a los sectores más afectados por las restricciones a las que obliga la lucha contra la pandemia, y que aún no ha recibido respuesta.

Ha expresado, en todo caso, que discrepa "totalmente" de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al considerar que los fondos europeos deben ser asignados a proyectos de todo el territorio español.

"Debe ser cada Comunidad quien decida los proyectos y que estos no sean asignados con una visión centralista, desde el BOE, para beneficiar sólo a las empresas del Ibex", ha puntualizado.

Con respecto al proceso soberanista, Aragonès ha querido dejar claro que para ERC el objetivo central ahora "es el referéndum de autodeterminación" porque "es lo que mas une en Cataluña y hace respetar el mecanismo de decisión".

En relación con la "amnistía" y el referéndum, Aragonès ha explicado que si es president una de las primeras cosas que hará es convocar a los integrantes del Pacto Nacional por el Referéndum que había el año 2017 a fin de "ir todos juntos" en la reivindicación de ambas cosas.