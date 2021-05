Aragonès insta a Illa (PSC) a que "se atreva" a aceptar un referéndum y quizá perderlo

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato de ERC a presidir la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado al líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, a atreverse a que el Gobierno acepte un referéndum con la posibilidad de que gane el independentismo: "Defendemos un referéndum para que ustedes se atrevan en un referéndum a defender su posición y acepten perderlo llegado este caso".

En su turno de réplica a Illa durante el pleno de investidura, ha sostenido este jueves que, si hubiera un referéndum y ganara el 'no' a la independencia, se "reforzaría y legitimaría" la posición contraria a que Catalunya sea un estado independiente.

"Hablemos de todo. Defiendan su propuesta, defiéndala. Que sea la propuesta que se aplique en Cataluña porque la gente quiere, no porque se le impone a la gente", y ha asegurado que los independentistas aceptarían el resultado de un eventual referéndum sea cual sea.

Aragonès ha reprochado que acuse al independentismo de dividir a la sociedad catalana cuando ha obtenido más del 50% del voto en las elecciones del 14 de febrero, y ha reprochado a Illa que defender la autodeterminación en otros lugares del mundo pero no en Cataluña "no es izquierda, es nacionalismo español".

También ha afirmado que el hecho de que él no haya logrado ser presidente no es porque el independentismo lo ha vetado, sino porque no tiene los apoyos suficientes: "Confunde vetos con falta de apoyos".

Además, considera que el único veto que existe es el que hay en el Parlament para hablar de monarquía y autodeterminación: "Si se levantan vetos, después no vayan al Tribunal Constitucional a impedir que se pueda hablar de todo", y ha apostado por dialogar con el Gobierno la salida del conflicto y dialogar en el Parlament sobre autodeterminación y amnistía.

Asimismo, ha agradecido a Illa el tono y su predisposición para abordar varios temas, pero ha insistido en que el Parlament afronte todos los retos que reclama la sociedad catalana, en la que incluye la voluntad de no detenerse hasta que "este país sea un país de derechos y libertades individuales y colectivas".