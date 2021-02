Aragonès pide no vincular el 1-O con la corrupción para no decir "lo mismo que Vox"

Barcelona, 4 feb (EFE).- El vicepresidente y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado hoy que no desea entrar en una escalada de reproches con JxCat y, con respecto a su candidata Laura Borràs, se ha limitado a pedir que "nadie vincule el 1-O con la corrupción porque estaría diciendo lo mismo que Vox".

En una rueda de prensa organizada por la ACN, Aragonès se ha referido al hecho de que Borràs dijese en unas declaraciones que el líder de ERC, Oriol Junqueras, estaba en la cárcel condenado por corrupción, pero el candidato de ERC ha intentado no entrar en polémica con JxCat.

"Creo -ha apuntado- que Borràs ha dicho que no se explicó bien o que ha sido malinterpretada, y en estos casos, se pide disculpas y ya está, porque ningún independentista puede vincular el 1-O con la corrupción, ya que estaría diciendo lo mismo que Vox".

Según el candidato de ERC, "el 1-O es un éxito colectivo y nadie tiene derecho a patrimonializarlo, pero tampoco a vincularlo con la corrupción".

Sobre si ERC podría investir a una candidata investigada por un caso de presunta corrupción, Aragonès ha indicado que "no contempla ningún otro escenario que no pase por la victoria de Esquerra", pero que en cualquier caso él no piensa dedicarse "a hacer de juez" ni "a utilizar investigaciones abiertas para echárnoslas por la cabeza".

"Toda actuación irregular se tiene que investigar y aclarar, pero yo no haré de juez -ha insistido-, quien tiene que aclarar esto son los tribunales y las partes, no ERC", si bien exigirá "un compromiso claro contra la corrupción" en la siguiente legislatura.

Sobre el hecho de que el expresidente Carles Puigdemont haya condicionado investir a un candidato de ERC a que el nuevo Govern no haga seguidismo del Gobierno central, Aragonès ha vuelto a insistir en que no haría "una campaña de reproches entre independentistas".

"La ciudadanía no nos pide esto, y los de JxCat no son mis adversarios", si bien espera que "ante la posibilidad de impedir que el candidato del PSC pueda ser presidente, ningún independentista se inhiba" puesto que "entre un candidato de los partidos del 155 y otro independentista nadie debería tener ninguna duda".

A Puigdemont le ha recordado que siempre que JxCat y ERC han gobernado juntos "nos hemos puesto de acuerdo en un programa conjunto".

Ha abogado, en todo caso, por el tipo de Ejecutivo que defiende actualmente ERC, que es el de "frente amplio" entre todos los partidos favorables a la autodeterminación y la amnistía.

"La fórmula de gobierno hay que reforzarla e ir más allá con una mayoría parlamentaria más fuerte", ha indicado, que incluya no sólo a ERC y a JxCat, sino también a los comunes, la CUP y el PDeCAT.

"No es fácil", ha reconocido teniendo en cuenta que hay vetos cruzados entre partidos, "pero es posible si alguien les pone de acuerdo, y este alguien tiene que ser ERC, que ya lo ha conseguido en lugares como los ayuntamientos de Lleida y Tarragona".

Aragonès se ha referido, asimismo, a la mesa de diálogo entre gobiernos, y ha subrayado que "el independentismo no debería renunciar a ningún instrumento" y dicha mesa "es un de ellos" y "tiene que seguir siendo un elemento central".

"Pero el Govern tiene que ir con toda la fuerza, porque hay que conseguir que el Estado se mueva", y por este motivo desea recuperar el pacto nacional por el referéndum, que hubo el año 2017 a fin de "lograr un posicionamiento común".