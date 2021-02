Aragonès pide el voto para tener un presidente independentista de izquierdas

Barcelona, 12 feb (EFE).- El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido el voto para su partido para posibilitar que, después de muchos años, Cataluña "vuelva a tener un presidente independentista y de izquierdas" y también para "derrotar al bloque del 155" y avanzar hacia la autodeterminación.

En el acto de final de la campaña de ERC realizado en las Cotxeres de Sants de Barcelona, Aragonès, ha agradecido a los presos independentistas que "no hayan bajado la cabeza ante la represión" y ha puntualizado al candidato del PSC, Salvador Illa, que Cataluña "no sólo no quiere pasar página, sino que tiene derecho a escribir nuevas páginas luchando por su libertad".

"Aquí no ha acabado nada, aquí todo continua -ha subrayado-, porque este país seguirá su lucha y no doblegarán su voluntad, no lo hicieron con un golpe de Estado con el 155, y tampoco lo harán en las urnas el próximo domingo".

El candidato de ERC, que ha estado arropado en este acto por el líder de su partido, Oriol Junqueras, y por el resto de políticos de ERC presos, ha explicado que su formación no dice una cosa y luego hace otra: "somos gente de palabra y lo demostramos", ha dicho.

"No tenemos casos de corrupción, no hemos cambiado de nombre, y nuestras siglas dicen lo que somos, de izquierdas, republicanos y catalanistas", ha precisado antes de añadir que "nuestras convicciones no son un eslogan electoral, expresan nuestra determinación a hacer de este país la patria de todos".

Pere Aragonès ha expresado su deseo de ser presidente para "construir un país de oportunidades para la gente, con independencia de dónde haya nacido, de si tiene papeles o no, de la lengua que hable, del Dios en que crea, porque todo el mundo tiene derecho a la dignidad y este es el republicanismo de ERC".

El domingo, ha indicado, hay dos opciones, "o gana el bloque del 155 con Illa al frente del mismo, o gana la propuesta republicana de la vía amplia que defiende ERC".

"Que ningún voto independentista se quede en casa -ha alertado- y que todos estos votos se unan en el único partido que puede garantizar un presidente independentista y de izquierdas, que es ERC".

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha considerado que si ganase el PSC "tendrá el apoyo de Vox" en la investidura y ha añadido: "Vox es fascismo, no es sólo populismo, es fascismo, y lo único que se puede hacer con el fascismo es combatirlo".

"Sé que votaréis con la cabeza y el corazón, y por esto sé también que votaréis a ERC", ha finalizado Forcadell, que ha sido precedida en el uso de la palabra por un exconseller, Raül Romeva, que ha señalado que "la victoria de ERC no es una opción, es una obligación".