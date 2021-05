Aragonès replica a Carrizosa que los presos del 1-O "son servidores del país" y no delincuentes

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El candidato de ERC a la Presiedncia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicado este viernes al líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, que los presos del 1-O no son delincuentes: "Son unos servidores del país y trabajaremos para estar a la altura de su compromiso".

En su turno de réplica a Carrizosa en el pleno de investidura, ha acusado a Cs de estar "encadenado a posiciones extremas", pese a que, a su juicio, el partido naranja intenta adoptar un tono más moderado y de centro.

"A la mitad de su intervención estaba a punto de empezar diciendo que iba a agradecerle el tono. Pero no me ha dejado porque creo que, pese a que el tono es más suave y le favorece la posición de esta legislatura porque bajaremos la crispación, el contenido no le puedo agradecer", ha lamentado.

Aragonès ha reprochado que acuse a la escuela catalana de adoctrinar a los alumnos y ha insistido en que la voluntad popular no puede estar limitada por unas leyes: "Se deben poder cambiar".

"Nuestro límite será la voluntad popular de la ciudadanía de Cataluña. También la cohesión social de nuestro país, lo tenemos absolutamente claro. No jugaremos con la cohesión social, con el respeto a los derechos humanos y con el respeto a nuestras instituciones", ha concluido.