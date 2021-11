Armengol afirma que Baleares es "destino seguro" y pide "no hacer alarmismo" sobre lo ocurrido en el aeropuerto de Palma

PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha afirmado que Baleares es un "destino seguro" y ha pedido "no hacer alarmismo" sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en el aeropuerto de Palma, cuando se paralizaron las operaciones de llegadas y salidas de vuelos después de que un grupo de viajeros ocuparan la pista, tras un aterrizaje de emergencia de un vuelo debido a una emergencia médica de un pasajero, al parecer por un problema de diabetes.

Según ha reconocido la presidenta Armengol este lunes en rueda de prensa, "es obvio que los hechos ocurridos este pasado viernes en el aeródromo de la capital balear preocupan y ocupan al Govern". Pues, ha añadido, "se trata de acontecimientos inéditos, que "sin lugar a dudas, obligarán a reforzar protocolos y replantear determinadas cuestiones".

Pese a ello, ha querido lanzar un mensaje de "apoyo" desde el Govern al Estado y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha pedido "no hacer alarmismo". "Esta situación no ha de tener ningún impacto negativo sobre la económica o la sociedad balear y, mucho menos, sobre el turismo", ha apuntado Armengol, quien ha hecho hincapié en que "Baleares es un destino absolutamente seguro y, por lo tanto, no hay que tener ningún miedo a viajar a las Islas".

Finalmente, y para concluir, la dirigente balear ha asegurado tener "plena confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "El Govern mantienen una complicidad absoluta con las mismas porque el objetivo prioritario es que se puedan resolver las detenciones y las investigaciones que se tengan que hacer por parte de las autoridades competentes", ha sentenciado.