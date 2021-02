Armengol reclama "la ética para protegernos unos a otros" frente a la pandemia

Palma, 28 feb (EFE).- La presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha reclamado "la ética para protegernos unos a otros" y para "vencer al miedo", como han hecho "miles" de profesionales, empresas y sectores esenciales de la comunidad autónoma que han sido homenajeados este domingo con ocasión del Día de las Islas Baleares.

"Ellos y ellas han sostenido los mecanismos clave que hacen que esta sociedad haya resistido en todo momento" frente a la pandemia de la covid-19, por lo "les damos las gracias una vez más".

Han sido el "músculo de esta sociedad resistente y tenaz", ha sostenido Armengol con ocasión de su discurso institucional del Día de las Islas Baleares 2021, celebrado esta tarde en el edificio de sa Llotja de Palma.

"El virus -ha afirmado- puede golpearnos y hacernos sufrir, puede robarnos vidas y lágrimas, puede amenazar nuestros proyectos y poner en duda las nuestras ilusiones, pero no podrá con todos nosotros, no podrá imponerse, no podrá evitar que el próximo año, cuando volvamos aquí y miremos atrás, podamos decir que juntos vencimos el coronavirus".

El Govern balear ha entregado este domingo su Medalla de Oro, el máximo galardón que concede la Administración autonómica, a todos los trabajadores de la sanidad por el esfuerzo que han realizado para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

El Ejecutivo ha querido reconocer con estos galardones el sacrificio de los baleares ante el reto histórico de la pandemia y, por ello, incluso ha otorgado un Premio Ramon Llull al conjunto de la ciudadanía.

Los premios del Govern, que habitualmente se reparten en una ceremonia en la víspera del 1 de marzo, se han entregado este año atendiendo a las medidas de prevención de contagios de la covid.

Entre otras entidades, se han concedido Premios Ramon Llull a la comunidad educativa, a los profesionales y usuarios de residencias asistenciales, a los trabajadores como cajeras y limpiadoras y a las empresas de otros servicios esenciales como las de transportes de mercancías.

También han sido distinguidos las fuerzas de seguridad públicas y privadas, los agricultores, ganaderos y pescadores, los profesionales y voluntarios de servicios sociales, el sector cultural y los colectivos profesionales como gestores, graduados sociales y abogados que han realizado las gestiones administrativas derivadas de la crisis económica.