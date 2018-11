El arquitecto español Calatrava opta a la reconstrucción del puente en Génova

El español Santiago Calatrava es uno de los arquitectos que opta al concurso abierto para reconstruir el puente Morandi, que se derrumbó en agosto pasado en Génova (noroeste de Italia), lo que causó 43 muertos, informan medios locales.

El diseño firmado por Calatrava forma parte del proyecto presentado por el grupo industrial italiano especializado en la ejecución de grandes obras Cimolai Spa, responsable de la edificación, entre otros, del techo del estadio de Pekín para los Juegos Olímpicos de 2008.

Otro de los favoritos para levantar el puente es el arquitecto italiano Renzo Piano, con un proyecto para las empresas Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr.

La decisión final será del comisario extraordinario responsable de la reconstrucción y alcalde de Génova, Marco Bucci, quien de momento no ha querido dar más detalles.

"Los proyectos para levantar el viaducto son más de diez y menos de veinte. No los he visto y no los veré hasta que no tenga las informaciones técnicas, con una relación de las características principales de cada proyecto", dijo Bucci.

El alcalde indicó que estudiará los proyectos, tras lo que seleccionará uno para comenzar con las negociaciones.

"Evidentemente se empieza por un proyecto pero no necesariamente quiere decir que sea el definitivo, quizá luego se pasa a otro: las negociaciones son para esto", sostuvo.

Bucci señaló recientemente que quiere que desde mediados de diciembre las grúas derrumben lo que queda del puente para comenzar con la limpieza del área y la reconstrucción.

El 14 de agosto pasado, un tramo del puente Morandi se vino abajo y causó la muerte a 43 personas y heridas a 16, un suceso del que el Gobierno italiano acusó a la concesionaria Autostrade per l'Italia, que gestionaba el mantenimiento de esa infraestructura.

Actualmente la Fiscalía de Génova lleva a cabo una investigación para aclarar las causas del desplome y hay veinte investigados, entre ellos varios directivos de Autostrade, filial de Atlantia.