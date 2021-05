Arrecian protestas en el sur de México para liberar a 95 estudiantes

Cintalapa (México), 23 may (EFE).- Estudiantes, maestros y activistas arreciaron este domingo las protestas en el sureste mexicano para exigir la liberación de 95 alumnos de una escuela normal rural detenidos el martes en una manifestación contra políticas del Gobierno del estado de Chiapas.

Tras las manifestaciones, un juez estatal vinculó a proceso a 74 mujeres que estaban detenidas, aunque las dejó salir de prisión, pero con restricciones que les prohíbe activismo en casetas o vías de comunicación y la condición de acudir a firmar de manera periódica.

Sin embargo, la situación jurídica de los otros 19 procesados, todos varones, se determinará el próximo martes en otra audiencia.

"Si no nos entregan a los compañeros no habrá elecciones en Chiapas" el próximo 6 de junio, aseguró Pedro Gómez Bamaca, líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), célula disidente del sindicato.

Más de 600 asistentes, entre ellos padres, maestros y estudiantes de las escuelas Mactumactzá, Jacinto Canek y de Ayotzinapa, salieron del ejido Lázaro Cárdenas hacia el centro penitenciario "El Amate", donde están recluidos, en un caso que ha despertado críticas de organismos internacionales.

Antes los rumores de su liberación, los manifestantes permanecieron en las afueras del penal y mantuvieron el bloqueo de la carretera panamericana, donde seguirían "hasta que salga el último de ellos".

"Exigimos la libertad inmediata sin condiciones y ustedes lo saben desde el primer momento que fueron detenidos, ellos están señalados como culpables, y es todo lo contrario lo que está haciendo el Gobierno", denunció Gómez Bamaca.

Antes de la protesta, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a indagar posibles abusos y violencia sexual en la presunta detención arbitraria de los 95 estudiantes.

Los jóvenes se manifestaron el martes pasado para exigir al Gobierno del estado mejoras en su educación y un acceso equitativo ante los estragos de la pandemia de covid-19, pero policías estatales los detuvieron.

Por ello, maestros protestaron con mantas con leyendas como "no más hostigamiento a las escuelas rurales", "si no hay liberación no hay elecciones", y "liberación inmediata a nuestros y nuestras compañeras normalistas".

Mientras que los marchistas se dirigían hacia las instalaciones del penal número 14 "El Amate", en el interior se realizaba la audiencia.

Los manifestantes señalaron que "hay dos caminos: o los vinculan a proceso o los entregan".

"Como coordinadora estamos listos para iniciar las movilizaciones", advirtió el dirigente.

Para esta semanas, los normalistas y el magisterio han acordado acciones que emprenderán a partir del día lunes, cuando planean tomar instalaciones de medios de comunicación para difundir sus peticiones.

El martes se concentrarán en diversas sedes de la Fiscalía de Chiapas, mientras que el miércoles retirarán propaganda electoral de las calles.

El jueves visitarán las sedes de todos los partidos políticos e institutos electorales, mientras que para el viernes amagaron con bloqueos de carreteras en 24 regiones de Chiapas.

"Lo que hemos venido haciendo en estos días es reponernos de la sorpresa de impacto que tuvimos, hoy estamos con vitamina suficiente para salir a las calles y responderle al Gobierno del estado y federal", comentó Gómez Bamaca.