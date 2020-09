Arrimadas: A Sánchez le tocará elegir, porque el separatismo quiere negociar

Barcelona, 7 sep (EFE).- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha lanzado el mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que en la negociación de presupuestos "le tocará elegir", porque no le cabe duda de que "el separatismo catalán quiere negociar".

Así lo ha explicado Arrimadas en rueda de prensa este lunes después de que Sánchez haya confirmado que llamará al president Quim Torra para una nueva reunión de la mesa de diálogo, así como que también abre la puerta a una reforma del delito de sedición, ambas peticiones del independentismo y de Unidas Podemos.

"En los próximos meses, Sánchez tendrá que elegir si quiere una salida moderada a la crisis o una salida de la mano de Iglesias, Rufián y Torra", ha dicho.

Arrimadas ha señalado que ya advirtió en su reunión con Sánchez en contra de "caer en los brazos de los populistas de Podemos y de los separatistas".

Si finalmente Sánchez apuesta por el bloque de investidura y no por la vía alternativa que le plantea la formación naranja para la aprobación de las cuentas "más trascendentes de la democracia", ha señalado Arrimadas, "desde luego no será porque Ciudadanos no haya dado todo lo que tiene en su mano".

Sobre la reforma del delito de sedición o la mesa de diálogo, sobre las que el presidente del Gobierno se ha pronunciado este lunes en una entrevista en TVE, la líder de Cs ha vaticinado que "en las próximas semanas saldrán muchos anuncios".

"Pero lo que dicen estas informaciones es que el separatismo quiere negociar los presupuestos. Quiere aprovechar la oportunidad que da tener un Gobierno débil para conseguir cosas no para todos los catalanes, sino para el propio separatismo y sus líderes", ha añadido.