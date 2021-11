Arrimadas acusa a Sánchez de ser "capaz de reventar la Transición" con tal de mantenerse en Moncloa

La líder de Cs se declara "orgullosa" de que Sánchez le llame para negociar ayudas y no para repartir el Tribunal de Cuentas" y CGPJ

ALICANTE, 19 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Ines Arrimadas, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "capaz de reventar la Transición Española con tal de mantenerse en Moncloa" y ha calificado de "atentado" la posibilidad de dejar sin efecto la Ley de Anmistía con la Ley de Memoria Democrática.

"Mi generación, la que tenemos ahora 40 o 45 años, no podemos permitir que Sánchez dinamite el trabajo de nuestros padres y nuestros abuelos. Sólo está pensando en mantenerse en Moncloa y en todo lo que es este revisionismo y este atentado contra la Transición, va a encontrar a mi partido enfrente y estoy convencida de que también al Partido Popular", ha asegurado en declaraciones en Alicante.

Asimismo, Arrimadas se ha mostrado "muy orgullosa" de que Sánchez le haya llamado para negociar los presupuestos durante la pandemia o la extensión de las ayudas y no para repartirse el Tribunal de Cuentas, RTVE o el CGPJ, y ha defendido que Ciudadanos puede encabezar una "alternativa liberal por el centro" al "peor Gobierno de la democracia".

Durante su intervención en el Foro organizado por el Club Información, UA, CEV y Baleària, y preguntada por si cree que habrá un pacto entre PP, PSOE y Unidas Podemos para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ha criticado que sólo haya habido "dos acuerdos" de PP-PSOE durante "toda la pandemia" para repartirse RTVE y los cargos. "A nosotros nos criticaron por, en medio de una pandemia, sentarnos a negociar la extensión de los ERTE para que no decayeran durante el estado de alarma, que lo conseguimos, y me siento muy orgullosa", ha indicado la líder naranja.

También ha señalado que su partido recibió críticas por sentarse a negociar la extensión de las ayudas de Pymes y Autónomos y la aprobación de los presupuestos. "No se pueden ni imaginar lo orgullosa que me siento de que Pedro Sánchez no pueda decir ahora que está pactando con Bildu porque no tiene otra opción, porque ahora todo el mundo sabe que pacta con Bildu porque le da la gana".

Asimismo, ha añadido que, como española, siente "muchísima pena" por las críticas que recibió por negociar con Sánchez cuando "ahora parece que lo más normal del mundo es sentarse a repartirse el Tribunal de Cuentas y los jueces". "Creo que el Gobierno que tenemos ahora es el peor de la democracia, es urgente que dejen de imponer esa agenda sectaria, y me gustaría que hubiera una alternativa diferente a esa alternancia que hemos tenido durante tantos años de PP y PSOE", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que se siente "muy orgullosa" de que nadie le haya llamado para repartirse el Consejo General del Poder Judicial y sí para negociar unos presupuestos en plena pandemia. Cuando se están muriendo 900 personas al día pues sí me siento, pero para repartir el Tribunal de Cuentas o RTVE, no", ha agregado.

Por último, ha apelado a empezar "otra vez de cero" porque si al final "el nacionalismo tiene la batuta de España vamos a perder todos". Creo que es necesario dar una alternativa y, sobre todo, saber que nadie puede solo contra este sectarismo. Necesitamos a todos porque no se trata de volver a la izquierda y a la derecha otra vez", ha dicho.

UNIVERSIDADES

Igualmente, Arrimadas ha calificado de "contrasentido" la política en Educación del Gobierno central y ha señalado, al respecto de la reforma de las universidades, que así se pretende que la Universidad "cada vez sea más endogámica, más sectaria y más ideológica".

"Es una cesión más al nacionalismo, que lo sepan ustedes, es una de las cosas que pide Esquerra Republicana para convertir las universidades en centros de sectarismo ideológico controladas al cien por cien por los gobiernos de las comunidades autónomas", ha zanjado.