Arrimadas afea a PSOE y PP que cambien de postura sobre el CGPJ según estén en el Gobierno o en la oposición

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afeado este viernes al PSOE y al PP que cambien de postura sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función de si están en el Gobierno o en la oposición, y ha pedido a sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Casado, que "se dejen de teatro" y modifiquen la ley para despolitizar ese órgano.

"Llevamos 36 años de reparto de jueces por parte del PP, el PSOE y los separatistas. El PP y el PSOE siempre hacen lo mismo: cuando están en la oposición dicen que hay que despolitizar la Justicia, pero cuando están en el Gobierno, bien que la quieren politizar", ha declarado a los periodistas en Madrid tras reunirse con la Unión de Militares de Tropa.

Según ha recordado, socialistas y 'populares' estuvieron "negociando nombres hasta enero de este año" para decidir a quiénes votarían en el Congreso y el Senado como nuevos miembros del CGPJ y acometer así la renovación del órgano, pendiente desde diciembre de 2018.

Esos contactos no desembocaron en un acuerdo y el PP ahora se niega a negociar y exige una reforma --que el Gobierno no acepta-- para que doce de los veinte vocales del CGPJ sean escogidos por los jueces, no por los políticos en el Parlamento.

Arrimadas, cuyo partido siempre ha reclamado esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha exigido a Sánchez y a Casado que "se dejen de pamplinas y de teatro", renuncien a "repartirse los jueces" y cambien la ley para que "se despolitice de una vez el CGPJ".

"36 años de infamia son suficientes, que acaben ya; hagamos lo que nos dice Europa y lo que dice la Constitución antes de ese cambio torticero que hicieron (el PSOE) en el año 85 y volvamos al espíritu de la Constitución y a lo que quieren los españoles, que es que los jueces elijan a los jueces y que los políticos no metan sus tentáculos en la Justicia", ha insistido.