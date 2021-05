Arrimadas afirma que ERC y Junts siempre se ponen de acuerdo "para atacar a España" y que no van a gobernar para nadie

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado el principio de acuerdo alcanzado este lunes por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya para investir presidente de la Generalitat a Pere Aragonès y formar un Gobierno de coalición, afirmando que los partidos independentistas siempre se ponen de acuerdo "para atacar a España" y que no van a gobernar para nadie.

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva nacional del partido, Arrimadas ha señalado este lunes que ese pacto --por el cual ERC controlará siete consejerías del futuro Govern y Junts, otras siete-- da lugar a otro Ejecutivo separatista y supone el anuncio de "otro desafío a la democracia y a España".

"El independentismo siempre se pone de acuerdo para atacar a España, pero no para mejorar la sanidad y la educación, para ayudar a los autónomos, a los sanitarios, a las familias o a las empresas", ha manifestado.

Puesto que no van a solucionar "ni un solo problema" de los ciudadanos, la conclusión de Arrimadas no es que ERC y Junts busquen gobernar solo para la mitad de la sociedad catalana, sino que "no van a gobernar para nadie, salvo para algún grupito de vividores del 'procés'" que "viven muy bien gracias al separatismo".

"EL PRELUDIO DE LOS INDULTOS" A LOS LÍDERES DEL 'PROCÉS'

Cree que va a ser un Ejecutivo "nefasto" para Cataluña y también para el país en su conjunto, ya que esos dos partidos condicionan la política española y contribuyen a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siga en Moncloa": "Se constata la radicalidad de los socios de Pedro Sánchez", que "tienen como único objetivo destrozar nuestro país".

Por otro lado, ha indicado que el acuerdo de gobierno entre ERC y Junts es "el preludio de los indultos" para los políticos condenados por el proceso independentista de 2017. Así, la líder de Cs ha reprochado a Sánchez que "quiera indultar a estos señores" que "dieron un golpe de Estado", que "no se arrepienten de nada" y que "no han dejado atrás su radicalidad", ya que continúan "insultando cada día a toda España y amargando a la sociedad catalana".

Por último, ha apuntado que si finalmente en Cataluña no va a gobernar el PSC --ganador de las elecciones autonómicas-- con ERC, "es porque Esquerra no ha querido, no porque el PSC no se lo haya rogado".

Tras recordar que Sánchez animó a ERC la semana pasada a pactar un Ejecutivo en Cataluña presidido por el candidato socialista, Salvador Illa, Arrimadas ha afirmado que el PSOE "estaba deseando hacer un tripartito" con los republicanos y con En Comú Podem, "a pesar de las mentiras del señor Illa en campaña", cuando negaba esta posibilidad.