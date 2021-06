Arrimadas afirma que la “normalidad” no se ha recuperado en Cataluña

Bruselas, 17 jun (EFE).- La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, afirmó este jueves que la “normalidad” en Cataluña “no se ha recuperado" y advirtió que la ausencia actual de "un golpe de Estado o una declaración de independencia" no implica que los partidos nacionalistas "estén cumpliendo con la legalidad".

Arrimadas respondió de esta forma cuestionada por el comentario efectuado este jueves por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha defendido que el Gobierno conceda los indultos a los líderes independentistas en prisión si ello contribuye a que la situación política se "normalice".

"La normalidad en Cataluña nunca se ha recuperado. No se puede dar normalidad a que sigan adoctrinando cada día a los niños en las escuelas, no es normalidad que se sigan incumpliendo resoluciones judiciales respecto a temas lingüísticos o que siga habiendo edificios públicos plagados de propaganda separatista", abundó Arrimadas en una comparecencia desde el Parlamento Europeo.

"Quizá ese es el problema, que hay algunos que se piensan que mientras los nacionalistas no dan un golpe de Estado o no declaran la independencia es que están cumpliendo con la legalidad, y eso es no tener ni idea de lo que sufrimos los catalanes constitucionalistas", añadió.

Arrimadas mantuvo este jueves varios encuentros con autoridades europeas, entre ellos con la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, a quien aseguró haberle trasladado su valoración sobre la posible concesión de estos indultos.

Con Jourová ha compartido también, añadió la líder del partido naranja, información sobre la sentencia del "procés", los informes contrarios a los indultos del Tribunal Supremo y la Fiscalía y declaraciones de líderes independentistas negando estar arrepentidos por la declaración de independencia en 2017.

Arrimadas consideró "importante" explicar también a la comisaria checa la posición que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo durante su campaña de las elecciones generales respecto al cumplimiento de la pena de los líderes independentistas condenados por el "procés".

En este sentido, recordó, el líder socialista había prometido "que iba a traer detenido" al expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, Carles Puigdemont.

"Lo único que ha cambiado entre el Sánchez del 2019 y el de ahora es que Sánchez no tiene mayoría parlamentaria y necesita el apoyo de los partidos nacionalistas", afirmó.