Arrimadas agradece a Melisa Rodríguez su labor en Ciudadanos y dice que ha sido "un orgullo" trabajar junto a ella

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha agradecido a Melisa Rodríguez la labor que ha desempeñado en Ciudadanos y ha afirmado que ha sido "un orgullo" trabajar junto a ella, después de que la exdiputada y hasta ahora portavoz adjunta de la Ejecutiva anunciara este viernes que deja la dirección del partido.

"Gracias a ti, Melisa Rodríguez, por tu trabajo durante todos estos años. Ha sido un orgullo compartir como compañeras tantos retos y momentos inolvidables juntas. ¡Muchísima suerte en esta nueva etapa!", ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Poco antes, Rodríguez había hecho pública, en la misma red social, su decisión de abandonar la Ejecutiva de Cs por "motivos de índole personal", dando por cerrada su etapa en la política y agradeciendo tanto a Arrimadas como al anterior presidente del partido, Albert Rivera, el haber confiado en ella para que ostentase puestos de responsabilidad.

Otra dirigente de la formación naranja que ha dedicado unas palabras a Rodríguez es la secretaria general, Marina Bravo, que le ha dado las gracias por su esfuerzo durante estos años al frente de Jóvenes Cs, como diputada en el Congreso y en el seno de la Ejecutiva. "Estoy segura de que tu contribución al proyecto de centro liberal español seguirá como afiliada. ¡Suerte!", ha añadido.

Por su parte, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, se ha mostrado convencido de que cualquier proyecto que emprenda Rodríguez "llegará a buen puerto" si pone "el mismo talento, ilusión y entusiasmo a raudales" que ha demostrado en el partido.

También Guillermo Díaz, diputado en el Congreso, y Matías Alonso, diputado en el Parlament de Cataluña, han despedido a su compañera. Este último le ha dado las gracias y ha dicho que seguirán "remando juntos para consolidar el centro liberal en España".

"Siempre has tenido clase. No iba a ser diferente en este caso. Eres inmensa. Lo hemos pasado bien y lo hemos pasado mal. Eres de las personas que me llevo para los restos en esta etapa", ha señalado Díaz en Twitter.

Melisa Rodríguez fue diputada en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife entre 2016 y 2019. Dentro de Ciudadanos, formó parte del Comité Permanente tanto cuando Albert Rivera presidía el partido como en la etapa de Arrimadas.