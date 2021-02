Arrimadas asume fallos el 14F, pero no hará cambios de estrategia ni equipo

Madrid, 16 feb (EFE).- La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha asumido que cometieron fallos en Cataluña, el principal "no haber sabido ilusionar al constitucionalismo", pero cree que la estrategia "es la correcta" y que en el equipo de dirección "no sobra nadie", refiriéndose a las dimisiones que han pedido algunos dirigentes.

"No hemos movilizado al constitucionalismo, no hemos sabido hacerlo", ha dicho Arrimadas en una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Ejecutiva permanente en la que por primera vez ha reconocido que los resultados de las elecciones catalanas fueron "muy malos" y que uno no baja de 36 a 6 diputados "sin cometer muchísimos errores".

Lo que no ha concretado ha sido qué errores han podido cometer para pasar de ser la primera fuerza catalana a la penúltima: "no es fácil, ojalá hubiera una cosa concreta que si la cambiamos, solucionamos todos los problemas", ha respondido.

En todo caso, ha recalcado, "hay que solucionarlo y lo vamos a solucionar", dejando también claro que el liderazgo de Carlos Carrizosa en Cataluña no está en entredicho ni nadie lo ha cuestionado.

La reunión de la cúpula naranja se ha celebrado después de que ayer se reuniera el comité ejecutivo durante cinco horas para analizar el desastre electoral, una reunión en la que hubo muchas críticas a la estrategia e incluso se pidió la dimisión del responsable de campaña y vicesecretario primero, Carlos Cuadrado, según han asegurado a Efe fuentes presentes en ella.

Arrimadas ha evitado pronunciarse sobre si esa petición de dimisión se produjo o no y tampoco sobre el malestar interno que se trasladó por los pésimos resultados obtenidos.

Según ha dicho, el debate fue tranquilo y centrado en "cómo volver a ser ese motor que sacaba de la abstención a muchísimos constitucionalistas" como hacía Cs desde 2006, y coincidieron -ha asegurado- en que el nuevo proyecto que ella asumió hace apenas un año tiene que seguir trabajando porque la formación naranja "es más necesaria que nunca".

"La Ejecutiva sale más convencida si cabe de la necesidad de sacar adelante este proyecto y de estar unidos, que es como evidentemente estamos", ha afirmado.

Arrimadas, que se ve totalmente respaldada por su partido, ha justificado en parte esta nueva derrota en las urnas recordando que cuando asumió el liderazgo de Cs "estaba en una situación muy complicada" y lo que ha pasado en Cataluña "ni se ha creado en quince días ni se soluciona en quince días".

Ha dicho que se siente "más reforzada que nunca" y convencida de que "hay que tirar para adelante" con el nuevo proyecto que ella dirige y que basa su estrategia "en hacer lo correcto", por eso ha explicado- votaron las prórrogas del estado de alarma, se sentaron a negociar los Presupuestos hasta el último momento o votaron en contra del decreto de los fondos europeos.

"Esto a veces da votos y otras veces no", ha argumentado para poner el acento en que tomará sus decisiones en función de lo que considere correcto, ético y ajustado a los parámetros ideológicos de su formación.

Ha insistido en minimizar las críticas durante la reunión de ayer asegurando que la inmensa mayoría de las intervenciones "fueron de compromiso, de fortaleza y de hacer una reflexión sosegada" y no ha entrado a comentar los ataques que ayer el sector riverista vertió en las redes sociales, pidiendo también dimisiones: "no pierdo mucho el tiempo en seguir determinadas posiciones", ha zanjado.