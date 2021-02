Arrimadas avisa de que Cs no apoyará un Gobierno del PSC y los comunes si está ERC

Madrid, 11 feb (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha garantizado que su formación no va a favorecer un acuerdo de Gobierno en Cataluña del PSC y los comunes con apoyo de ERC aunque ha remarcado que si después de las elecciones se puede hacer un Gobierno sin independentistas ni populistas", Cs estará.

"Lo primero (será ver) si no podemos hacer un gobierno nosotros, si no podemos hacer nosotros un gobierno con el PSOE. Vamos a ver muchas cosas", ha asegurado Arrimadas en una entrevista en RNE en la que ha pedido no aceptar antes de ir a votar que va a haber un tripartito o un gobierno del PSC o los comunes.

La líder de Cs ha expresado su deseo de que "ojalá" sea posible una mayoría alternativa constitucionalista aunque para ello cree necesario garantizar "que no haya una suma del tripartito" en referencia a la posibilidad de que se produzca un acuerdo entre el PSC, los comunes y ERC, una opción que en su opinión es la favorita de los socialistas.

"La cabra tira al monte", ha ejemplificado.

Sobre si cree que un acercamiento entre el PSC y Cs puede reportar cambios y un acercamiento entre el PSOE y su formación en el Congreso, Arrimadas ha respondido que "sacar al independentismo de la gobernabilidad de Cataluña hace que el independentismo quiera dejar de estar en la gobernabilidad de España". "Esto es un pack como los yogures cuando vas al supermercado", ha comparado.