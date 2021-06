Arrimadas: "Ya basta de que en Cataluña se piense solo en 12 personas"

Barcelona, 10 jun (EFE).- La líder de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha reafirmado su rechazo a unos indultos a los presos del "procés" que ha asegurado "no servirán para solucionar nada", y ha pedido que en Cataluña "se vuelva a hablar de 7,5 millones de personas y no solo de 12 y sus privilegios", en referencia a los independentistas condenados.

En una entrevista en La 2, Arrimadas ha defendido que en la medida de gracia "no creen ni ellos", en referencia a los líderes independentistas como Oriol Junqueras, cuya "mentira" sobre que renunciaba a la vía unilateral "no ha durado ni 24 horas".

Y el primero que tampoco cree que los indultos sean la solución es, según la líder de Cs, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No cree que sirva para nada -ha asegurado-, pero necesita hacerlo para mantenerse en el poder. Hay que recordar que Sánchez en campaña no solo no hablaba de indultos, sino que decía que traería detenido al expresident Carles Puigdemont" y que legislaría contra los referéndums fuera de la ley.

"Es oportunismo y tema de conveniencia política", ha señalado.

Arrimadas ha pedido "volver a hablar de las cosas que unen a los catalanes" y ha afeado que fuerzas como ERC, la hora de dar su apoyo al Gobierno, no pida ayudas a familias o autónomos, sino indultos para 12 personas.

Sobre la concentración del próximo domingo en la plaza de Colón, en Madrid, contra los indultos, Arrimadas ha defendido que no tiene "complejo" de estar junto a personas que voten a partidos distintos, incluido Vox.

"Yo voy al Orgullo y coincido con Podemos o voy a actos contra la violencia de género y hay gente de la CUP y no pasa nada", ha afirmado.

"La foto que nos preocupa es la de Sánchez con los presos indultados", ha enfatizado.

Arrimadas también participará en la concentración de este viernes frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona, que ha recordado que convocó su partido incluso antes que una asociación civil convocara la de Madrid.

Por otro lado, y preguntada sobre qué harán cuando se concedan los indultos, la líder de Cs ha señalado en otra entrevista en Catalunya Ràdio que recurrirán "lo que haga falta" y tengan "legitimidad" para ello, y que también harán oír su voz en las instituciones europeas.