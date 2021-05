Arrimadas bromea con el lapsus de Bea Fanjul (PP) y dice que Cs y Bal son "lo bueno conocido y lo bueno por conocer"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha bromeado con el aparente lapsus cometido este sábado por la presidenta de Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, y ha afirmado que la formación naranja representa "lo bueno conocido", por su gestión en el Gobierno de la Comunidad de Madrid estos dos años, y su cabeza de lista a las elecciones autonómicas, Edmundo Bal, es "lo bueno por conocer".

Durante un acto de campaña del PP en Alcalá de Henares, Fanjul elogió a la presidenta regional en funciones y candidata de su partido, Isabel Díaz Ayuso, "una mujer con mayúsculas", y defendió que en Madrid "no hace falta experimentar más", pero luego se equivocó al mencionar el famoso dicho: "¿Sabes eso de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer? Pues eso es Ayuso".

Aprovechando la metedura de pata de Fanjul, Arrimadas ha ofrecido una versión corregida del refrán: "El martes vais a elegir lo bueno conocido, que es Ciudadanos gestionando bien en la Comunidad de Madrid, y lo bueno por conocer, que es Edmundo Bal gobernando para todos los madrileños, no para la mitad contra la otra mitad, y gobernando bien".

En declaraciones ante los medios de comunicación en la carpa de Cs ubicada en la Puerta del Sol de Madrid, ha defendido que el Ejecutivo de coalición que su partido tenía con el PP "funcionaba bien", que había "un buen acuerdo" de gobierno, "buenos gestores y buenos proyectos" y estaban "los presupuestos preparados". Por ello, ha pedido que no se cambie "un gobierno de éxito por un experimento (con Vox) por un capricho personal", en alusión a la decisión de Díaz Ayuso de convocar elecciones anticipadas.

ELEGIR EN LAS URNAS LA "TOLERANCIA" Y LA "CONCORDIA"

En el Día de la Comunidad de Madrid, Arrimadas ha destacado que esta región representa "diversidad, tolerancia, apertura, dinamismo, futuro y modernidad" y, para que lo siga siendo tras los comicios del próximo martes, ha pedido el voto para Ciudadanos.

"Estoy convencida de que va a haber una ola naranja en las urnas, de los moderados, de los que no gritan, los que quieren propuestas y no insultos, los que no critican pero trabajan", ha manifestado.

En este sentido, ha dicho sentirse "enormemente orgullosa" de la campaña que está haciendo su partido, siendo, a su juicio, "la voz de la sensatez en medio del grito" y ofreciendo "concordia" frente a "la guerra de bandos".

SÁNCHEZ QUIERE "SABLAR A IMPUESTOS" A LOS TRABAJADORES

Asimismo, la líder de Cs ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda eliminar la reducción fiscal que tienen las parejas casadas cuando hacen la declaración del Impuesto sobre la Renta de manera conjunta.

"El Gobierno de España celebra el Día de la Madre sablando a impuestos a cuatro millones de familias que hacen la declaración conjunta y que, gracias a Sánchez, van a pagar más impuestos. No lo vamos a permitir, ya está bien de sablar a impuestos a los que pagan, a los que curran, a los que tienen una nómina", ha declarado.

Arrimadas también ha felicitado a todas las madres y ha recordado que, a causa de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, muchas no podrán estar este domingo con sus hijos e hijas. Para que pronto todo el mundo pueda abrazar a sus seres queridos, ha reclamado que las administraciones públicas se pongan a vacunar a la población durante 24 horas al día y los siete días de la semana.

Por otro lado, ha reconocido los sacrificios de las "valientes" madres trabajadoras ante las dificultades para conciliar la vida familiar con la laboral y se ha acordado igualmente de las mujeres que quieren tener hijos y no pueden, indicando que una de las propuestas de Cs es que quienes tengan que recurrir a una clínica privada para someterse a un tratamiento de reproducción asistida puedan deducirse luego ese gasto en la declaración de la renta.