Arrimadas y Casado se vieron la pasada semana, en medio de la tensión en Andalucía al filtrarse el audio de Marín

Desde PP y Cs enmarcan este encuentro en la normalidad porque ambos hablan con "asiduidad" y tienen una relación "fluida"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se vieron a comienzos de la pasada para hablar de asuntos de actualidad, un encuentro que enmarcan en la normalidad porque ambos hablan con "asiduidad" y tienen una relación "fluida" en virtud de los acuerdos de gobierno que mantienen ambas formaciones, según han confirmado a Europa Press fuentes de ambos partidos.

El encuentro se produjo en medio de la polémica abierta tras la filtración de un audio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en el que calificaba de "estúpido" aprobar los Presupuestos en año electoral. El líder de Cs en Andalucía culpó a 'Génova' de estar detrás de la difusión de esa grabación pero después matizó esas declaraciones.

Si este episodio alentó el debate sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, las especulaciones han crecido aún más tras el portazo de Vox a los presupuestos andaluces. El presidente de la Junta, Juamma Moreno, ha dicho que intentará completar la legislatura y no habrá adelanto salvo que PSOE y Vox se empeñen "en bloquear".

En los últimos meses, desde Ciudadanos han criticado duramente la "OPA hostil" emprendida por el PP desde la moción de censura de Murcia. Sin embargo, en las filas de 'Génova' sacan pecho de que esté siendo un éxito su "operación de ensanchamiento" para aglutinar a más votantes en las siglas del PP, ya que el objetivo debe ser desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, según fuentes 'populares'.

"UNA REUNIÓN COMO TANTAS OTRAS"

En este escenario político, y en pleno debate de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados, Casado y Arrimadas mantuvieron un encuentro a principios de la pasada semana, según ha adelantado 'El Español' y han confirmado a Europa Press fuentes de los dos partidos.

Desde el Partido Popular han eludido dar detalles sobre los temas abordados en este encuentro entre y se han limitado a subrayar que fue una reunión "como tantas otras" porque Casado y Arrimadas "hablan con asiduidad".

De la misma manera, fuentes del partido naranja consultadas por Europa Press han señalado que Arrimadas y Casado mantienen una "relación cordial y fluida" y "esos encuentros y conversaciones se enmarcan dentro de la normalidad".

A finales de mayo, también se filtró a los medios un almuerzo los líderes de PP y Cs que enmarcaron en la "agenda privada" de ambos para no ofrecer más detalles. También entonces sus equipos enmarcaron en la normalidad esa comida alegando que comparten gobiernos de coalición en Andalucía, Murcia, Castilla y León y distintos Ayuntamientos.

ALMEIDA SALUDA ESE TIPO DE REUNIONES

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que le parece "razonable, adecuado y positivo" que se puedan producir reuniones entre Casado y Arrimadas.

"No me consta que se produjera esa reunión entre Casado y Arrimadas y me parecería positivo que dos partidos tan cercanos en cuestiones nucleares desde el punto de vista de la convivencia constitucional, lógicamente entre los dos líderes, tengan esas reuniones", ha añadido ante los medios de comunicación tras visitar la nueva base del Samur en Vicálvaro.

Almeida ve "muy bien que se puedan producir esas reuniones y haya un clima de entendimiento entre PP y Cs, a imagen y semejanza por cierto de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid". "Siempre hemos insistido en que somos un solo gobierno y que lo importante es ser capaces de resolver las diferencias", ha destacado sobre el Gobierno municipal de la capital.