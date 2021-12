Arrimadas sobre el caso de la escuela de Canet de Mar: "Es lo más parecido a un apartheid y a un régimen totalitario"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha manifestado su repulsa por el "escrache" cometido en una escuela de Canet de Mar (Barcelona) después de que los padres de un niño de cinco años garantizaran en los tribunales un 25% de escolarización en castellano en el centro educativo y ha comparado esta situación con un "apartheid" y un "régimen totalitario".

Este viernes la Fiscalía Provincial de Barcelona inició diligencias de investigación a raíz de las denuncias relativas a las amenazas que habría recibido la familia del menor escolarizado en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que obliga a impartir el 25% del horario escolar en castellano.

"Lo que está pasando en Canet de Mar es lo más parecido a un apartheid y a un régimen totalitario que tenemos la vergüenza de sufrir en España, con un Gobierno agachando la cabeza y quitándole hierro al asunto". Así se ha expresado Arrimadas este sábado durante su discurso en la celebración del 'I Encuentro Liberal de Municipios de España'.

En este punto, ha querido mostrar el apoyo de su formación política con la familia del menor que "han tenido la osadía de pedir lo que es su derecho: un 25 por ciento de horas en castellano".

"Quiero decirle a esos padres y a todas las familias que querrían hacer eso, pero que no se atreven, que aquí van a seguir teniendo su voz y no vamos a bajar la cabeza nunca. No les vamos a dejar solos porque su lucha es nuestra lucha. Porque nacimos como partido para enfrentarnos a los que ellos se están enfrentando", ha sentenciado Arrimadas.