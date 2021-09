Arrimadas y Ciudadanos ejercerán este domingo de anfitriones en Madrid de los partidos liberales europeos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos será el próximo domingo, 3 de octubre, el anfitrión de la reunión que esta partido liberal y la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE Party) mantendrán en Madrid en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE)

El encuentro contará con la participación de líderes liberales europeos como la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, los eurodiputados 'naranjas' Luis Garicano y Maite Pagazaurtundúa, y el co-presidente y la vicepresidenta de ALDE Party, Timmy Dooley y Dita Charanzová, respectivamente.

Este acto forma parte del proyecto de ALDE Party que se basa en una serie de encuentros con partidos liberales de los principales países europeos para dar a conocer sus propuestas con vistas a la Conferencia sobre el Futuro de Europa y recoger también las que aporten los ciudadanos.

La CoFoE es una iniciativa de un año de duración, lanzada por las instituciones de la Unión Europea para reflexionar sobre el futuro de Europa, y con cuya difusión han mostrado su compromiso Ciudadanos y ALDE Party.

COINCIDIENDO CON LA CONVECNIÓN EL PP

Mientras el PP clausura su convención en Valencia, Ciudadanos abrirá las puertas de su sede de Madrid para acoger este evento tras haber llevado por buena parte de España su Caravana por el Futuro de Europa, una ruta en coche en la que participaron sus eurodiputados para difundir sus propuestas sobre esta Conferencia, escuchar a la sociedad civil y transmitir la importancia que tiene para la ciudadanía formar parte del proyecto común europeo.

El encuentro se enmarca en un ciclo de conferencias del partido liberal europeo bajo el título 'Hans van Baalen Town Hall meeting on the Future of Europe', que tuvo su primera parada en Sarajevo. Madrid ha sido seleccionada para la segunda edición "por la labor de Ciudadanos como defensor del liberalismo y los valores europeos en España", según señala el partido en una nota de prensa, recogida por Europa Press.

Junto a los dirigentes liberales, está prevista la presencia de varios jóvenes que podrán realizar preguntas y propuestas a los asistentes sobre qué futuro quieren para Europa. Y es que la juventud europea están siendo protagonista de esta Conferencia, en la que se ha buscado su implicación para que defiendan la UE en la que quieren vivir.