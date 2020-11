Arrimadas confirma que Cs votará en contra de los Presupuestos por las cesiones "intolerables al nacionalismo"

Dice que Ciudadanos ha hecho "un servicio a España" al mostrar que Sánchez pacta con Otegi y Junqueras pese a tener otra opción

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha confirmado este jueves que su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 la próxima semana en el Pleno del Congreso porque el Gobierno ha dado "contrapartidas intolerables al nacionalismo" y tampoco ha accedido a cumplir otras "líneas naranjas" que había exigido su partido.

Ciudadanos ya ha venido rechazado el grueso del proyecto en la Comisión de Presupuestos y mantendrá esa actitud la semana que viene, aunque Arrimadas ha presumido de los logros que, a su juicio, sí ha logrado su formación al acceder a negociar las cuentas con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, una vez finalizados los debates de las distintas secciones en la Comisión de Presupuestos, la líder de Cs ha señalado que el Gobierno ha optado por dar "contrapartidas intolerables al nacionalismo", como aceptar que la futura ley de educación elimine el castellano como lengua vehicular en las comunidades donde hay otro idioma cooficial.

Tras recordar que llevan meses ofreciendo a Sánchez una "vía moderada" para aprobar los PGE, ha destacado que la formación naranja ha prestado "un servicio a España" al poner en evidencia que el presidente Pedro Sánchez ha preferido recurrir los votos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu pese a ser "éticamente inaceptables y aritméticamente innecesarios".

SE HA IMPUESTO LA PARTE "RADICAL" DEL GOBIERNO

"Sánchez ha preferido coger la mano de (Arnaldo) Otegi y (Oriol) Junqueras antes que la mano de un partido moderado como Cs" y "nunca más podrá decir que le han obligado o que no tenía otra opción", ha subrayado, lamentando que el líder del PSOE haya "preferido que se imponga la parte radical de su Gobierno en vez de la moderada".

Aun así, ha celebrado que Ciudadanos, a cambio de no registrar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos y haber votado en contra de las que presentaron otros grupos de la oposición, ha conseguido limitar las subidas de impuestos que, según ha dicho, pretendía hacer el Ejecutivo y hacer unos PGE "mejores o menos malos".

Concretamente, ha indicado que al negociar con el Gobierno han evitado "locuras" como que se suba el Impuesto sobre Sociedades, que se aplique un 21% de IVA a la educación concertada y especial y a la sanidad privada o que se suba el IRPF a rentas de españoles que "no son ricos".

Además, ha resaltado que gracias a Cs se ha aprobado en comisión la creación de una tarjeta sanitaria única para toda España que, si se aprueba también en la votación de la próxima semana en el Pleno, supondrá "un gran avance para la coordinación entre comunidades autónomas, la igualdad de los españoles y la calidad de los servicios públicos".

NO SE CUMPLEN LAS "LÍNEAS NARANJAS"

Sin embargo, Arrimadas ha explicado que los Presupuestos "no cumplen los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar".

Aparte de las cesiones a los partidos independentistas, ha mencionado otros motivos, como que no son las cuentas que la economía española necesita, que no siguen las recomendaciones del Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Fondo Monetario Internacional y que no van acompañadas de "las reformas que pide Europa".

Asimismo, ha indicado que no contienen medidas suficientes para que las pymes y los autónomos afectados por las restricciones impuestas por el coronavirus "aguanten estos meses que quedan de pandemia".

Según ha precisado, el Gobierno no ha atendido la demanda de Cs de ayudas directas, hasta el 75% de la facturación del año anterior, a las empresas de menos de 50 trabajadores que hayan visto reducidos sus ingresos más de un 50%.

Tampoco se ha cumplido, según ha añadido, la petición de que los padres y madres que no pueden teletrabajar tengan un permiso retribuido cuando sus hijos deban hacer una cuarentena, lo cual le parece "increíble" que no se garantice por parte de un Ejecutivo que "se llena la boca hablando de progresismo".

HAN "ABIERTO LOS OJOS" A VOTANTES SOCIALISTAS

En cuanto a las enmiendas parciales que el partido naranja ha presentado a los Presupuestos y que siguen vivas, la diputada ha afirmado que no van a "tirar la toalla" y que van trabajarán hasta el final, hasta la votación del jueves, con la esperanza de que parte de ellas se incorporen finalmente a los Presupuestos.

Pese a ello, ve "muy complicado" que Cs vote a favor de algunas secciones, e imagina que las mayorías que se han visto en la Comisión de Presupuestos --donde el Gobierno ha contado con el apoyo del PNV y, puntualmente y cuando no se abstenían, de ERC y Bildu-- son un reflejo de lo que ocurrirá en el Pleno.

Arrimadas ha incidido en que han "abierto los ojos" a muchos votantes socialistas y a los españoles en general al mostrarles que Sánchez ha elegido pactar las cuentas públicas con ERC y Bildu y ha descartado la alternativa de Ciudadanos, incumpliendo su compromiso de no pactar con la formación 'abertzale' ni dejar la gobernabilidad en manos de partidos independentistas.

"Si nosotros nos hubiéramos echado a dormir, como otros", ahora "tendríamos que soportar" que el PSOE "nos diera lecciones de moralidad afirmando que no había otra opción", ha argumentado al criticar a quienes se han tomado "unas vacaciones pagadas" renunciando a presentar enmiendas parciales a los PGE, como Vox.

LA OPOSICIÓN, "CUANTO PEOR, MEJOR"

En este contexto, se ha mostrado convencida de que muchos ciudadanos "se sienten huérfanos" ante un presidente que "incumple sus promesas" y unos partidos de la oposición que, en medio de una pandemia, "lo único que pensaban era que cuanto peor fuera la situación, mejor, porque más les van a votar a ellos en las próximas elecciones".

En cambio, Ciudadanos "ha sido sensato y coherente" y "se ha arremangado para trabajar, para que la situación vaya lo mejor posible dentro de las dificultades", ha destacado, añadiendo que han hecho "lo correcto" y lo volverían a hacer.

En cuanto a la posición que adoptarán durante el resto de la legislatura, Arrimadas ha dicho que seguirán haciendo "lo correcto", intentando ser "útiles a los españoles", tanto en el Congreso como en comunidades autónomas y ayuntamientos. "Los españoles van a seguir viendo" que "hay un partido que piensa en España y no en el partido", ha asegurado.