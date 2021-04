Arrimadas, "convencida" de que Ciudadanos gobernará en la Comunidad de Madrid pese a los datos del CIS

Defiende que en política hay que ser útiles a los ciudadanos y recomienda al PP no perder tiempo en "peleas de partidos"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado estar "convencida" de que su partido formará parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo aunque el 'sondeo flash' publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pronostique que no obtendría representación parlamentaria al quedarse en un 4,6% de los votos, por debajo del umbral del 5%.

"Veo la ilusión, la percibo, vamos hacia arriba, estoy convencida de que vamos a gobernar la Comunidad de Madrid", ha dicho en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que van a "seguir luchando" porque Madrid y España necesitan un proyecto como el de Cs y por esa ilusión que están viendo en la gente en la calle durante la campaña electoral.

Arrimadas ha señalado que "incluso el CIS de (José Félix) Tezanos, que todo el mundo sabe para qué se ha hecho y a quién responde", muestra un incremento de la intención de voto a la formación naranja, de dos décimas, respecto al sondeo difundido por este organismo a finales de marzo.

Además, "deja en un puñado de votos el que Ciudadanos sea decisivo" y cifra en casi un 20% los indecisos, por lo que "los moderados de Madrid van a decidir el futuro de la comunidad", ha concluido.

CREE QUE BAL HA GANADO VOTOS TRAS EL DEBATE

Tras el debate electoral de este miércoles, cree que aumentará el número de ciudadanos que se inclinan por votar al candidato de Cs, Edmundo Bal, porque centró su intervención en hacer propuestas y "fue el único que no se quiso meter en el barro" y que prometió ser "el presidente de todos los madrileños", no de la mitad contra la otra mitad.

Pese a que el CIS abre la puerta a una mayoría absoluta de izquierdas que podría llegar a los 73 escaños, aun siendo la victoria para el PP de Isabel Díaz Ayuso, que también tiene una opción de mayoría absoluta con Vox, Arrimadas ha apuntado que ningún otro estudio de empresas encuestadoras ve posible la mayoría de izquierdas.

"Estas elecciones van de si queremos que la Comunidad de Madrid siga avanzado con Ciudadanos dentro del Gobierno, con un partido moderado, de centro y limpio, o si hacemos el experimento de darle la llave de Madrid a Vox, que no cree en Europa ni en las vacunas y que genera esas polémicas que tanto le gustan a Pablo Iglesias porque se pueden enfrentar", ha subrayado.

En este sentido, ha apostado por continuar con el "modelo de éxito" que, a su juicio, era el Ejecutivo de coalición del PP y Cs, una opción que cree que preferirán los votantes de centro, centro izquierda y centro derecha antes que ver cómo Díaz Ayuso mete en el Gobierno a Vox y cómo este partido "se retroalimenta" con Unidas Podemos.

GABILONDO CONFIRMÓ QUE VA EN "PACK" CON IGLESIAS

Por otro lado, Arrimadas ha destacado que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, dejó claro durante el debate que el "pack" con Iglesias "está hecho", que su intención es gobernar pactando no solo con Más Madrid, sino también con Unidas Podemos. "No sé si se le escapó o lo reconoció", ha comentado, al recordar que antes Gabilondo negaba esta posibilidad.

Respecto a si la supervivencia de Ciudadanos depende de que no se quede fuera de la Asamblea de Madrid el 4 de mayo, ha dicho que "hay mucho interés en atacar al centro y volver al bipartidismo", pero en una situación peor que antes, porque ahora hay "dos extremos" (Vox y Podemos) que "tiran del PP y del PSOE".

Por ello, ha reivindicado como "más necesario que nunca" un partido "liberal y moderno" como Cs, que, según ha resaltado, aboga por unos impuestos bajos y por atraer empresas al tiempo que se preocupa por las políticas sociales y el medio ambiente, e intenta que "el populismo y el nacionalismo sean cada vez menos fuertes o menos relevantes".

Sobre la operación del PP para captar a cargos de la formación naranja y acabar absorbiéndola, Arrimadas declarado: "Yo no sé en qué están otros partidos, pero creo que el tiempo que estemos en política tenemos que ser útiles" a los ciudadanos, tratando de impulsar propuestas, y "me da mucha pena cuando se pierde mucho tiempo y muchos esfuerzos en peleas de partidos".

"Yo no me voy a dejar arrastrar por nada, voy a tener la cabeza muy fría" y "vamos a seguir trabajando por España", ha afirmado, explicando que ella no va a "atacar a los demás" y que su objetivo no es que otros partidos desaparezcan, pero sí que quien desee seguir votando a Ciudadanos pueda hacerlo.