Arrimadas (Cs) utilizará "todas las vías jurídicas y políticas" para impedir "la vergüenza" de los indultos del 'procès'

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado este martes que su partido utilizará "todas las vías jurídicas y políticas, nacionales e internacionales" para impedir que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lleve a término "la vergüenza y la humillación" que supone, ha recalcado, la concesión de indultos a los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo en la causa del 'procès'.

De visita en Zaragoza para presidir una reunión del Comité Autonómico de Cs Aragón, Inés Arrimadas ha declarado a los medios de comunicación que "el daño estará hecho cuando Sánchez fuerce a conceder unos indultos fuera de toda lógica a personas que no solo han cometido delitos graves, sino que no se arrepienten ni lo más mínimo y anuncian que lo van a volver a hacer", tras lo que ha observado que se trata de "un privilegio" al que "tantos condenados no pueden aspirar".

Arrimadas ha continuado afirmando que "es una desgracia para España que Pedro Sánchez haya elegido voluntariamente de socios a Bildu, ERC y JxC", tras lo que ha indicado que Cs va a "denunciar la vergüenza que puede suponer para España que Sánchez conceda los indultos para mantenerse en La Moncloa", para lo que el jefe del Ejecutivo central "está preparándose", lo que es "un insulto a España, a todos los españoles y los catalanes constitucionalistas que dimos la cara por España".

La líder de Ciudadanos ha recordado que era diputada del Parlamento catalán en 2017, cuando se produjo "el golpe", la declaración unilateral de independencia por parte del entonces presidente catalán, Carles Puigdemont. "Viví en primera persona cómo nos daban un golpe de Estado en la cara, esa infamia", ha recordado, insistiendo en que Cs utilizará "todos los recursos" para tratar de frenar los indultos.

Conceder estos indultos "es una vergüenza absoluta", ha aseverado la líder de Cs, quien ha dejado claro que "el interés general de España va a consistir en enfrentarnos a esta humillación y no dar un paso atrás". Se ha preguntado "quién se cree Pedro Sánchez para revisar una condena del Tribunal Supremo".

También ha dicho que "están preparando el terreno y la naturalidad --de los indultos-- será para los que están dispuestos a permanecer en el poder a toda costa", ante lo que ha manifestado que "la mayoría de los españoles tiene dignidad y respeto por España y las sentencias" judiciales, de forma que "solo vivirán esto con naturalidad aquellos a los que, de manera natural, les sale aceptar cualquier cosa para seguir en el poder".