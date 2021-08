Arrimadas defiende el espacio propio de Cs y avisa al PP de que deben "colaborar" para "sacar al sanchismo del Gobierno"

Afirma que Ciudadanos "ha venido para quedarse" y representa a la "tercera España" que no quiere elegir entre "dos 'packs' ideológicos"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido que la formación naranja ocupa un espacio político que no representa ningún otro partido en España, por lo que ha recomendado al PP que no actúe con "soberbia" y comprenda que ambos deben "colaborar" para poder "sacar al sanchismo del Gobierno" tras las próximas elecciones generales.

Hay que demostrar que enfrente del Ejecutivo de Pedro Sánchez hay "una España plural, constitucionalista, integrada por gente de diferente ideología", incluidos "muchos socialistas que ven cómo Sánchez ha violado todos los principios del PSOE", ha declarado en una entrevista con Europa Press.

Arrimadas apuesta por encuadrar en ese marco las próximas elecciones generales, porque si los ciudadanos van a votar con un debate de "izquierdas o derechas", eso beneficiará al PSOE, que conseguirá que "mucha gente vuelva a elegir a la supuesta izquierda que dice defender Sánchez", aunque "ceder ante el separatismo es lo menos progresista y lo más de derechas que hay", ha advertido.

UNA "ALTERNATIVA PLURAL" FRENTE A SÁNCHEZ

En los dos años que faltan hasta los comicios, la líder de Cs pretende que se visualice la existencia de "una alternativa plural, desde diferentes espacios ideológicos", que permita "movilizar a diferentes electorados".

Por eso, espera que el PP de Pablo Casado sea "humilde e inteligente" y entienda que para conseguir ese objetivo debe contar con Ciudadanos. "Lo que le digo al PP es que no se le pegue la soberbia de Sánchez, que para acabar con el sanchismo en el Gobierno necesitamos colaborar", ha subrayado.

De esta manera, ha reivindicado la importancia de Cs y el derecho de los electores a poder votar a este partido dentro de dos años si se sienten identificados con su proyecto "liberal, moderado, de centro, moderno y reformista".

Considera que "muchos españoles no quieren que les hagan elegir entre el PSOE tirado a Podemos y a los nacionalistas o el PP tirado a Vox" y que en España no hay que "cambiar el bipartidismo por el bibloquismo". "Me niego a obligar a la sociedad española a elegir entre dos paquetes ideológicos cerrados y caducos", ha insistido.

Según Arrimadas, solo Ciudadanos representa a quienes reclaman "impuestos bajos y políticas económicas liberales", defienden la educación concertada, rechazan "los privilegios y las cesiones" a los partidos independentistas y, al mismo tiempo, están a favor del matrimonio homosexual, de la ley de la eutanasia y de políticas sociales y medioambientales "fuertes".

"Ciudadanos representa un espacio que ha venido para quedarse", esa "tercera España" que "no quiere comprar los 'packs' ideológicos", ha afirmado la diputada, que cree que el reto ahora es "movilizar e ilusionar" a los votantes y admite que "el espacio liberal y de centro es difícil de mantener".

EXPECTATIVAS ELECTORALES DE CIUDADANOS

Arrimadas descarta que los fracasos del partido en los últimos comicios autonómicos de Cataluña y Madrid determinen, "como si fuera la verdad grabada en piedra", lo que va a ocurrir en las próximas elecciones autonómicas y municipales y en las generales. "Lo que va a marcar el futuro de Cs es que donde gobernemos gobernemos bien y donde estemos en la oposición hagamos oposición útil y responsable", ha augurado.

En el ámbito nacional, ha adelantado que la intención no es "pasar dos años pidiendo elecciones", sino promover debates sobre las reformas que necesita España e impulsar medidas que resuelvan los problemas de la ciudadanía.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, ha dado a entender que Ciudadanos no buscará pactarlos con el Gobierno, pues ya lo intentó con los anteriores y al final el presidente "cogió la senda del separatismo" al apoyarse en los votos de Esquerra Republicana de Catalunya, el PDeCAT y EH Bildu.

"Sánchez eligió socios para toda la legislatura", y el Ejecutivo ha dejado claro ahora, por boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "sus socios preferentes para los Presupuestos serán Bildu y Esquerra", ha indicado.