Arrimadas defiende la innegable utilidad de Ciudadanos en el tablero político

Madrid, 23 abr (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido este viernes la "innegable" necesidad y utilidad de que exista un centro político, como el que representa su partido, a pesar de que ha insistido en que siempre ha sido un espacio "muy difícil" de proteger.

Arrimadas ha hecho esta reflexión en una entrevista en la Cope, en la que se ha mostrado dispuesta a "colaborar" con el PP, sin renunciar a sus ideas, al ser preguntada sobre si finalmente será inevitable la integración de Ciudadanos en el Partido Popular.

"La colaboración no solo es inevitable, sino que siempre la he buscado y es necesaria", ha subrayado Arrimadas, quien ha reconocido la necesidad de ponerse de acuerdo con el partido que dirige Pablo Casado, con el que tiene "buena relación" y se entiende "bien", pero siempre "manteniendo aquello en lo que no podemos coincidir", ha apostillado.

Arrimadas ha recalcado que la ideología liberal la representa Ciudadanos, no el PP, y que tiene que defender ese espacio político en el que cree mucha gente. "España es un país mejor con un partido de centro como Ciudadanos (...) Allí donde gobiernan lo hacen bien", ha espetado.

Por otra parte, Arrimadas ha insistido en que quieren reeditar el acuerdo de gobierno en Madrid porque "objetivamente funcionaba" y porque "los éxitos hay que mantenerlos", "no hacer experimentos" con otros partidos, en referencia al que lidera Santiago Abascal.

Y prueba de lo bien que funcionaba el Gobierno de coalición es, a su juicio, que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, "saca pecho" del trabajo de las consejerías que estaban dirigidas por Ciudadanos y que han desarrollado políticas que han hecho "crecer" a la Comunidad de Madrid por encima de Cataluña.