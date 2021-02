Arrimadas dice que Ciudadanos nunca apoyará un gobierno del PSC y los 'comunes' respaldado por Esquerra

No se cree a Illa cuando rechaza gobernar con independentistas ni a Junts y ERC cuando prometen no compartir el Ejecutivo con el PSC

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que su partido nunca apoyará en Cataluña un gobierno del PSC y En Comú Podem respaldado por Esquerra Republicana (ERC) porque eso supondría, a su juicio, "seguir con el 'procés'" y llevar a la Generalitat el "desgobierno" del Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Así ha respondido Arrimadas, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, cuando le han preguntado si, tras las elecciones catalanas del 14 de febrero, Cs apoyaría la formación de un gobierno presidido por el socialista Salvador Illa junto a los 'comunes'.

"Es que yo quiero que Ciudadanos esté en el gobierno y lo lidere porque es la única manera de que en el ámbito económico se gestione mucho mejor y que se luche contra la corrupción. No es ningún cambio un gobierno del PSOE y 'comunes' apoyado por Esquerra, eso no lo vamos a apoyar absolutamente nunca porque es seguir con el 'procés'", ha declarado, añadiendo que la formación naranja aspira a compartir el poder "solo con partidos constitucionalistas y no populistas".

UN GOVERN "SIN INDEPENDENTISTAS NI POPULISTAS"

"Que nadie tenga dudas de que si se puede hacer un gobierno sin independentistas y sin populistas, nosotros vamos a estar", ha insistido, utilizando un adjetivo --populista-- con el que Cs suele describir a Podemos.

Arrimadas ha reiterado que la idea de su partido es gobernar con el PSC, pero ha señalado que para eso hay que conseguir "una mayoría constitucionalista" en las urnas y que los socialistas no puedan sumar con ERC y con En Comú Podem para constituir un tripartito de izquierdas, ya que cree que ellos elegirán esa opción si tienen escaños suficientes.

Tras indicar que el PSC "gobierna en 15 ayuntamientos con ERC, en 23 con Junts per Catalunya y en tres con la CUP" y con Junts en la Diputación de Barcelona y que los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla presidieron la Generalitat en tripartitos con ERC, se ha mostrado convencida de que el PSC volverá a pactar con partidos independentistas si tiene ocasión.

De hecho, ha puesto en duda la palabra de Illa cuando asegura que no gobernará con fuerzas independentistas y tampoco se cree a Junts, ERC, CUP y PDeCAT, que este miércoles firmaron un documento en el que se comprometen a no acordar con el PSC la formación de un Govern.

Arrimadas sostiene que si el PSOE "de verdad quisiera ganar al independentismo y frenar el 'procés'" en Cataluña, habría aceptado la propuesta de Cs de concurrir a los comicios junto a su partido y al PP en una candidatura unitaria que, en su opinión, habría sido "invencible".

Además, considera que el apoyo de Esquerra a los Presupuestos Generales del Estado del Ejecutivo de Pedro Sánchez es una prueba más de que en Cataluña buscan un tripartito, al igual que el respaldo que el PSOE y Unidas Podemos dieron en el Congreso a retomar la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat. "Es el reconocimiento por parte del PSOE de que en el próximo gobierno va a haber un partido independentista", ha apuntado.

"TODO ESTÁ ABIERTO" DE CARA A LAS ELECIONES

Frente a esto, la líder de Ciudadanos ha destacado que su partido representa "un voto que nunca ha defraudado ni vendido" a los catalanes no nacionalistas, y por ello les ha animado a darles la fuerza suficiente en las urnas.

A su modo de ver, "lo que va a pasar el 14 de febrero no está escrito" y en este momento "todo está abierto", ya que hay un 30% por ciento de electores que no saben si van a votar el domingo o qué papeleta escogerán.

Lo que teme es que, como ha ocurrido otras veces, la mayor parte de los abstencionistas sean personas "moderadas, de centro y constitucionalistas", a las que ha animado a participar señalando que el independentismo "está muy cerca de perder la mayoría" y que la diferencia entre un bloque y otro puede ser de solo un escaño.

"Y no hay que aceptar que nos va a gobernar otra vez otro tripartito o un gobierno con los 'comunes' que proteja a los 'okupas', persiga a las empresas, abandone a los autónomos y mire para otro lado ante la inseguridad ciudadana", ha afirmado.

BAJAR IMPUESTOS Y COMBATIR LA 'OKUPACIÓN'

En este sentido, ha prometido que si el próximo presidente de la Generalitat es Carlos Carrizosa, en Cataluña se bajarán los impuestos, se protegerá la escuela concertada, se ofrecerán ayudas directas a los sectores económicos afectados por las restricciones durante la crisis del coronavirus y se combatirá la ocupación ilegal de viviendas y la inseguridad.

Por tanto, Arrimadas ha indicado que no se trata solo de si hay o no partidos independentistas en el Govern, sino de qué modelo económico se aplica durante los próximos años, pues cree que el que aplican juntos el PSOE y Podemos --o los 'comunes' en Cataluña-- es "un desastre".

Por último, ha apostado por dejar de hablar únicamente "del referéndum, la independencia y los indultos" a los presos condenados por el proceso independentista de 2017 y empezar a hablar de "todo lo que une" a los catalanes y de los problemas que comparten nacionalistas y no nacionalistas, para no seguir "estancados" políticamente.