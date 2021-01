Arrimadas dice que Cs se opuso al decreto de los fondos europeos porque "no es bueno para España", no por el 14-F

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este viernes que su partido votó en contra del decreto ley del Gobierno que regula la gestión de los fondos europeos frente a la crisis del coronavirus porque "no es bueno para España", y ha negado que esta decisión forme parte de una estrategia vinculada a las elecciones en Cataluña ahora que ha comenzado la campaña.

"A mí no me influye que estemos en la campaña catalana, lo que me influye es si una decisión es buena o mala", ha asegurado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, cuando le han preguntado si el contexto electoral explica que tanto Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como Cs se opusieran en el Congreso de los Diputados a la convalidación de ese decreto ley, que también reordena la Administración y revisa la normativa para facilitar la ejecución de los fondos europeos.

Arrimadas ha dicho que no le importa respaldar una iniciativa del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos cuando cree que es positiva para el país. Durante la pandemia del coronavirus, "he apoyado cosas buenas que salvaban vidas y salvaban empleos, pero lo de ayer no es bueno para España y Cs no puede apoyarlo", ha subrayado.

Además, ha indicado que, en el Pleno de este jueves, la formación naranja votó a favor de otros decretos del Gobierno que, en cambio, contaron con el rechazo del Partido Popular y de Vox.

"DISCRECIONALIDAD ABSOLUTA" DEL GOBIERNO PARA REPARTIR LOS FONDOS

Sobre el partido liderado por Santiago Abascal, que con su inesperada abstención favoreció la convalidación del decreto ley para la gestión de los fondos europeos --pese a los votos en contra del PP, Cs, ERC, Junts per Catalunya y PDeCAT--, ha comentado que no por ello va a acusarlo de ser "socio del socialcomunismo" o de haber "salvado a Sánchez", y tampoco le dirá al PSOE que "tiene un trifachito", utilizando expresiones de estos partidos.

Sin embargo, Arrimadas lamenta que Vox no votara en contra de un decreto que, según ha señalado, permite que "el Consejo de Ministros pueda repartir 140.000 millones de euros sin un comité de expertos, sin una agencia independiente de evaluación de proyectos y sin criterios técnicos, con discrecionalidad absoluta".

Considera que "no hay partido más responsable que Ciudadanos", que ha ofrecido sus votos al Gobierno para aprobar el estado de alarma y adoptar medidas necesarias que pudieran frenar los contagios de Covid-19 y evitar fallecimientos. Pero "que un partido, cuando se trata de la vida de la gente, diga que no y ahora apruebe esto, creo que no lo entiende nadie", ha dicho sobre la postura de Vox.

Asimismo, ha advertido de que el procedimiento de presentación de proyectos que aspiran a obtener financiación de la Unión Europea "solo va a ser accesible para grandes empresas", pese a que el tejido productivo en España está formado mayoritariamente por pymes, que son "las que más están aguantando el peso de la crisis y van a tener muchísimas dificultades".

CS NEGOCIÓ CON EL GOBIERNO, PERO VOX LE "REGALÓ" SUS VOTOS

Por otro lado, la presidenta de Ciudadanos ha aclarado que en la votación de este jueves en el Congreso no estaba en juego la recepción de los fondos europeos por parte de España o su cuantía, sino que lo que se decidía era "quién los reparte".

Conscientes de la importancia de esta cuestión para el futuro del país, "nosotros estuvimos negociando y ofreciéndonos a negociar con el Gobierno hasta el final", pero Vox optó por "regalarles" la convalidación del decreto "sin conseguir ningún tipo de cambio", ha criticado. Aun así, posteriormente la oposición podrá plantear modificaciones a esta norma, pues el Ejecutivo ha aceptado tramitarla como proyecto de ley.