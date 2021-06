Arrimadas dice que Cs recurrirá los indultos como perjudicado porque en 2017 se anularon sus funciones en el Parlament

Señala que los condenados no se arrepienten de sus actos delictivos y "dicen que lo volverán a hacer"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este miércoles que el recurso que su partido quiere presentar ante el Tribunal Supremo contra la concesión de indultos a los presos del 'procés' se basa, entre otras cosas, en que sus diputados resultaron perjudicados cuando las formaciones independentistas anularon sus funciones en el Parlament de Cataluña en septiembre de 2017.

"Estábamos en el Parlament cuando se dio el golpe de Estado, cuando se saltaron todas las leyes, no se nos dejó intervenir ni ir al Consejo de Garantías Estatutarias y fuimos en amparo al Tribunal Constitucional. Somos parte perjudicada directamente, no solo como catalanes constitucionalistas, sino como representantes públicos de la ciudadanía de Cataluña que fueron anulados en sus funciones el 6 y el 7 de septiembre", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

En esas fechas, la Cámara catalana aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica --que sirvieron para convocar la consulta ilegal el 1 de octubre y proclamar la independencia-- pese a las advertencias del Tribunal Constitucional y de los letrados del Parlament ante la posible comisión de un delito. Mientras, los partidos de la oposición exigían que se respetaran sus derechos y no se eliminaran trámites parlamentarios.

En declaraciones a la Cadena SER de Cataluña, Arrimadas también ha recordado que en contra de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de perdonar las penas de cárcel a los líderes independentistas condenados están el informe de la Fiscalía y el del Tribunal Supremo.

Además, ha señalado que el recurso de Cs se basará en que "no hay arrepentimiento" por parte de los indultados por sus actos delictivos, que incluso "dicen que lo volverán a hacer" y que "no hay ningún tipo de utilidad pública" que justifique la medida de gracia. "Solo es útil para Pedro Sánchez", ha concluido.

SE SIGUEN VULNERANDO LOS DERECHOS DE UNA PARTE DE LOS CATALANES

En este contexto, ha indicado que, al negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, los partidos independentistas ofrecieron su apoyo al Gobierno a cambio de "privilegios" para sus políticos encarcelados, mientras que Cs solicitaba ayudas directas para las empresas afectadas por la crisis del coronavirus.

Por ello, considera "muy malo para los intereses de los catalanes" que quienes les representen y negocien en su nombre en el Congreso sean las fuerzas independentistas, que "solo piensan en nueve o diez personas" en vez de pensar en toda la población.

Por otro lado, la líder de Cs ha quitado importancia a que el Consejo de Ministros, al aprobar los indultos, haya fijado un periodo de seguridad de entre tres y seis años --que varía para cada condenado-- que condiciona el perdón a que los beneficiarios no vuelvan a cometer delitos graves, que conlleven más de cinco años de prisión.

"Aquí puede ser que estemos mirando al dedo y no a la luna", porque "una cosa es que no declaren la independencia otra vez y otra cosa es que no vulneren cada día nuestros derechos", porque eso "no han dejado de hacerlo", ha denunciado.

Así, ha acusado a los gobernantes catalanes de "llenar de propaganda separatista" edificios públicos, dedicar dinero público a sus "chiringuitos" políticos, "adoctrinar" a los niños en las escuelas, "señalar" a los funcionarios que no quieren la independencia, incumplir sentencias judiciales sobre el uso del castellano o permitir que en TV3 "se insulte a los constitucionalistas".

Respecto a que, en el expediente del indulto al líder de Esquerra Republicana (ERC) y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el Gobierno destaque su actitud en la "búsqueda de soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña" y su "abandono público de la vía unilateral", Arrimadas ha señalado que, en cambio, otros dirigentes de ERC aseguran cada día que "no renuncian a nada".

"Que no nos engañe nadie, por favor, que ya estamos muy creciditos", ha pedido, agregando que la carta de Junqueras en la que apuesta por el acuerdo con el Ejecutivo frente a la unilateralidad la escribió solo "para añadirla al expediente de su indulto".

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

La presidenta de Ciudadanos también ha criticado que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, insista en que reformarán el Código Penal para actualizar el delito de sedición y adaptarlo "a los parámetros europeos", con la consiguiente rebaja de la pena asociada.

"Esto es a dedo, son reformas del Código Penal para sus socios", ha comentado sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que no fue juzgado por el Tribunal Supremo porque huyó a Bélgica. Según Arrimadas, "lo menos progresista que existe" es decirle "a los poderosos, a los socios del Gobierno" que "pueden delinquir porque no pasa nada": "Si te meten en la cárcel, te saco; si el Código Penal no te gusta, te lo cambio".

En su opinión, no se puede apelar a los principios de Calvo ni de Sánchez porque "no tienen". La diputada catalana ha recordado que el líder del PSOE se presentó a las elecciones generales en 2019 prometiendo traer a España a Puigdemont, tipificar como delito la convocatoria de referéndums ilegales y descartando los indultos a los presos del 'procés', mientras que ahora dice otra cosa para "mantenerse en Moncloa con el apoyo de los separatistas" en el Congreso y cambiará de postura nuevamente para los próximos comicios si lo necesita para ganar votos.

Está convencida de que el presidente del Gobierno no es de los que piensa, como algunos ciudadanos "de buena fe", que quizá los indultos ayuden a lograr la concordia en Cataluña. Según ha indicado, el propio portavoz de Esquerra en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha preguntado directamente a Sánchez si ha tomado esa medida "por valentía o por necesidad", para asegurarse apoyos parlamentarios.

EL PSOE DEBERÍA SER "SINCERO" CON LOS ESPAÑOLES

Arrimadas considera que el PSOE debería ser claro con los españoles y explicar por qué antes rechazaba indultar a los presos del 'procés' y ahora defiende esta decisión, incluso si el motivo es adelantarse a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que podría dar la razón a los condenados y fallar en contra de la Justicia española. "Si fueran sinceros, creo que todo el mundo lo puede entender", ha dicho.

Pero de cara a las próximas elecciones, espera que "no se premie" al PSOE, que "miente" antes de acudir a las urnas y que "no tiene principios ni escrúpulos para mantenerse en el poder". "Que no nos convirtamos en un país en el que los que no se esfuerzan, los que se saltan las leyes y los que amenazan tengan premio y los que cumplen, los que pagan, los que tienen su hipoteca y no se saltan las leyes tengan castigo", ha reclamado.