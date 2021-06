Arrimadas dice que presentar a los empresarios como favorables a indultar a los presos del 1-O es "chatarra monclovita"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha negado este jueves que todos los empresarios vean con buenos ojos que se haya indultado a los líderes independentistas catalanes condenados por el 'procés', por lo que presentar a este colectivo como partidario de la medida de gracia aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez es "chatarra monclovita".

Así ha respondido en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, cuando le han preguntado por las palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que el martes pasado desdeñó el apoyo de parte del empresariado catalán a los indultos.

Casado afirmó que esos empresarios y los representantes de la sociedad civil que arroparon a Sánchez en el acto en el Liceo de Barcelona, donde justificó el perdón a los condenados por el proceso separatista de 2017, "no representan a nadie" y que "la soberanía nacional reside en el pueblo, representado por senadores y diputados".

Obviando la posición de esos empresarios catalanes y el comentario de Casado, Arrimadas ha señalado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) "no apoya los indultos expresamente". "Por tanto, no le voy a conceder a Sánchez esa chatarra monclovita de decir que tiene el apoyo de todos los empresarios porque no es verdad", ha añadido.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo la semana pasada que "si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, bienvenido sea", pero después dijo que su organización no comenta esta decisión política y aclaró que la "normalidad" implica respeto a la Constitución y al Estado de derecho.

HAY QUE APELAR A SÁNCHEZ COMO "RESPONSABLE" DE LOS INDULTOS

La líder de Cs ha subrayado que el "responsable" de que se les hayan perdonado las penas de cárcel a los nueve condenados es el jefe del Ejecutivo y, por tanto, "es a él a quien hay que apelar". "Se presentó a las elecciones mintiendo, diciendo que de ninguna manera les iba a indultar, y ahora, para mantenerse en el Gobierno, hace barbaridades como esta", ha criticado.

Sobre lo que el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, le preguntó a Sánchez este miércoles en el hemiciclo --si concede los indultos por "valentía" o por "necesidad", para tener el respaldo parlamentario de los partidos nacionalistas--, ha indicado que "se nota claramente" que es la segunda opción.

Por eso Esquerra "se está cachondeando y riendo en la cara" del presidente, en un momento en que "los separatistas están muy crecidos y envalentonados" ante esta "muestra de debilidad del Gobierno", ha comentado Arrimadas, advirtiendo de que el líder del PSOE "va a hacer cualquier cosa por quedarse en Moncloa".

En cuanto a las opiniones positivas en la prensa internacional sobre esta decisión del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, cree que responden a que el Ejecutivo no está por "defender la democracia española". Lo que hace es "atacar directamente" al poder judicial con el argumento de que, en el caso de los impulsores del 'procés', "la justicia no es justicia, sino venganza", ha agregado.