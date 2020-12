Arrimadas dice que quiere evitar otro 'procés' en Cataluña mientras PP y PSC solo buscan "subir un poquito" en escaños

Afirma que Cs seguirá siendo "el referente del constitucionalismo" tras las elecciones, pero que lo importante es el resultado conjunto

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que hay que evitar que tras las elecciones de febrero comience un nuevo proceso independentista en Cataluña o que Esquerra forme un gobierno tripartito por tercera vez con el PSC, pero cree que en lo que están centrados el PSC y el PP es en "subir un poquito" el número de escaños que obtuvieron en el Parlament en 2017.

"Lo importante en Cataluña es salir del pozo del 'procés'", ha declarado en una entrevista en la cadena SER, recogida por Europa Press, donde ha incidido en que el gran reto será movilizar a los votantes no nacionalistas.

A su juicio, la mejor forma de lograr ese objetivo era que Cs, el PSC y el PP concurrieran a los comicios en una candidatura conjunta, y por eso lamenta que los otros dos partidos hayan rechazado su propuesta.

"Me gustaría que no contásemos escaños para ver qué sacamos cada uno, sino que sumásemos los escaños constitucionalistas", ha indicado, apuntando que la "injustísima" ley electoral vigente impidió en 2017 que esos partidos sumaran una mayoría en escaños pese a haber ganado en votos a las fuerzas independentistas.

"MUY MAL RESULTADO" DE PP Y PSC EN 2017

A la pregunta de qué hará la formación naranja si obtiene un mal resultado en las elecciones catalanas, Arrimadas ha respondido: "No me pongo en el escenario de que no nos vaya bien".

Además, sostiene que la idea de si a Ciudadanos le va bien o no en los comicios de febrero "no es en referencia a las elecciones pasadas", en las que, según ha recordado, su partido ganó, con 36 diputados, mientras que el PSC obtuvo 16, uno más que en 2015, y el PP pasó de once a cuatro.

"Lo importante es el resultado que tiene el constitucionalismo", ha subrayado, añadiendo que, como ella es catalana, cuando piensa en Cataluña le importa el futuro que va a tener la gente allí. "A mí sí que me preocupa que no haya un tercer tripartito o un segundo 'procés', que es a lo que vamos si no somos capaces de movilizar", ha asegurado.

La líder de Cs ha afirmado que "como el PP y el PSC sacaron muy mal resultado en las últimas elecciones" y Cs les "arrasó", ahora "con sacar un poquito más ya están contentos". Y está convencida de que el PSC "está pensando claramente" en formar de nuevo un gobierno tripartito con Esquerra, aunque "mucho peor que los anteriores" --los de los presidentes socialistas Pasqual Maragall y Jose Montilla-- porque esta vez estaría encabezado por un independentista.

En cualquier caso, Arrimadas ha señalado que Ciudadanos está "fuerte" en Cataluña y seguirá siendo "el referente del constitucionalismo", pero ha recalcado la importancia de que el electorado no nacionalista vaya a votar porque existe una oportunidad de "tener un gobierno constitucionalista de verdad".

Ahora que "el separatismo está más dividido que nunca", "no podemos tirar la toalla", ha manifestado.