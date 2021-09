Arrimadas dice que Sánchez está "deseandito" que no extraditen a Puigdemont para no arriesgar "su sillita"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera "una buena noticia" que el expresidente catalán Carles Puigdemont haya sido detenido en Italia y cree que "cualquier partido" se alegraría de que "un prófugo" rinda cuentas ante la Justicia, pero sospecha que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta "rezando" para que esa extradición no se produzca porque puede complicarle su "sillita de Moncloa".

En rueda de prensa en el Congreso, Arrimadas ha admitido que "hay que ser prudente y tener mucha cautela" ante el proceso judicial que se abre con la detención de Puigdemont, que todavía es "muy largo", pero el hecho de que haya una "posibilidad cierta" de que pueda ser juzgado en España es "una buena noticia".

A su juicio, "cualquier partido se alegraría de que un prófugo rinda cuentas ante la justicia", y aunque no cree que el Gobierno de coalición vaya a ayudar a ello, al menos le pide que "no interfiera" y que "no ponga palos en las ruedas".

"Pedimos a Sánchez que deje trabajar a la justicia, que ya bastante la ha ninguneado", ha comentado, recordando los indultos concedidos a los presos del procés y las palabras del presidente sugiriendo que su condena fue una "venganza".

QUE HAGA LO QUE PROMETIÓ EN CAMPAÑA: TRAER A PUIGDEMONT

Es más, ha pedido a Sánchez que haga lo que prometió en campaña electoral, cuando dijo que traería de vuelta a Puigdemont, ya que está convencida de que ningún español le votó para indultar a los responsables del proceso independentista de 2017.

Además, ha exigido al Gobierno que garantice el orden ante las movilizaciones de los independentistas en protesta por la detención de Puigdemont.

En ese sentido, Ciudadanos ha registrado preguntas en el Congreso para que el Gobierno se pronuncie sobre las protestas de sus socios contra la detención, tanto por parte de Unidas podemos, que la tacha de ilegal, como por los partidos independentistas con los que pacta en el Congreso.

"Es una locura que Sánchez gobierne con personas que están cortando carreteras y que están amedrentando a los trabajadores del consulado italiano --ha afirmado--. Es una desgracia ara España que los socios del gobierno sean Bildu o ERC, que están muy enfadados porque siguen defendiendo a delincuentes y prófugos".

ELIGIÓ PACTAR CON QUIENES DEFIENDEN A PRÓFUGOS

Arrimadas lamenta que la detención de Puigdemont pueda dejar en el aire la estabilidad del Gobierno y poner en riesgo los Presupuestos Generales del Estado, y lo achaca a que Sánchez eligió apoyarse en esos partidos independentistas.

Por todo ello, la líder de Cs cree que Sánchez está "deseandito" que no traigan a Puigdemont a España porque cree que se le acabaría "el chollo". "Está rezando para que no le traigan porque si viene, se le complica la sillita en Moncloa", ha comentado.