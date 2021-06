Arrimadas espera que Ayuso rectifique sus palabras sobre el rey porque el único "culpable" de los indultos es Sánchez

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, espera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rectifique sus palabras sobre el rey Felipe VI y los indultos que el Gobierno va a conceder a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, para que quede claro que el único "culpable" de que se aplique esa medida de gracia es Pedro Sánchez y que el jefe del Estado no puede negarse a firmarla.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha afirmado que fue "un error garrafal" que Díaz Ayuso se preguntara este domingo si el rey va a firmar los indultos cuando sean aprobados por el Consejo de Ministros y si Sánchez le va a hacer "cómplice" de esta decisión.

A su juicio, la presidenta madrileña "tiene que rectificar" para que "no genere dudas en personas de buena fe" que puedan "pensar realmente que el rey puede negarse a esto y que si lo hace es porque quiere, porque está a favor de los indultos o porque es cómplice".

La líder de Cs ha indicado que, si el jefe del Ejecutivo "pone en esa tesitura" a Felipe VI, la firma de los indultos sería para el monarca "un acto debido, una responsabilidad constitucional que no puede elegir si hacer o no". Según la Carta Magna, forman parte de sus funciones sancionar y promulgar las leyes que se aprueben y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley.

EL REY "SALIÓ A DAR LA CARA" TRAS EL REFERÉNDUM DE 2017

Por tanto, Arrimadas ha subrayado que "a quien hay que señalar aquí es a Sánchez". Si perdona las penas de prisión que el Tribunal Supremo impuso a los líderes independentistas catalanes, "es porque es el culpable de un atropello y de una humillación a todos los españoles", ha añadido.

"Como constitucionalista catalana, me quedo con el discurso del rey del 3 de octubre que salió a defendernos, a dar la cara, cuando no nos defendían en el Gobierno de España" tras el referéndum ilegal promovido por la Generalitat, "esa es la imagen que tenemos que tener, un rey que cumple con su obligación y que defiende a España y a los constitucionalistas catalanes en los peores momentos del 'procés'", ha destacado.

La presidenta de la formación naranja ha advertido de que los indultos a Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y exvicepresidente de la Generalitat, y a los otros once presos generarán "más tensión" en Cataluña y afectará negativamente a la convivencia porque los no independentistas volverán a sentirse "abandonados".

SÁNCHEZ NO CREE QUE LOS INDULTOS SEAN UNA SOLUCIÓN

Al otorgarles el perdón, según Arrimadas, "das la razón y refuerzas" a unos políticos que "llevan años adoctrinando en las escuelas, insultando en TV3" a los catalanes que no piensan como ellos y "sin respetar las sentencias ni la pluralidad política".

"Quien ha roto la convivencia son esos señores a los que se les va a decir que se perdona todo, que no pasa nada y que sigan haciendo lo que quieran", ha señalado, reiterando que el PSOE también "sabe que esto no es bueno y que la sociedad no lo quiere".

Por eso en campaña electoral evitaron adelantar que habría indultos o incluso lo negaron, mientras que ahora los defienden "para mantenerse en el poder" gracias a los votos de Esquerra en el Congreso, ha denunciado. Pero el presidente del Gobierno "no cree que esto vaya a ser una solución" para la situación en Cataluña", ha agregado.

LA "FOTO DE COLÓN" NO ERA LO IMPORTANTE EL DOMINGO

Respecto a la concentración de este domingo en la plaza de Colón de Madrid para exigir al Gobierno que los presos del 'procés' cumplan íntegramente sus penas, Arrimadas ha quitado importancia al hecho de que los líderes políticos que asistieron --los presidentes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, y ella misma-- no estuvieran cerca en ningún momento y, por tanto, no se repitiera la "foto de Colón" de 2019 entre los tres partidos.

"Creo que Sánchez tiene que estar encantado cuando, en vez de señalar la luna, se señala el dedo; lo que había allí es una protesta multitudinaria para pedir a Sánchez que haga lo que prometió en campaña electoral", ha manifestado.