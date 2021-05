Arrimadas ante un eventual adelanto electoral: Los intereses de partido no tocan

Madrid, 17 may (EFE).- La líder de Cs, Inés Arrimadas, no ha querido aventurar si la legislatura está "en vía muerta" como ve el PP, pero no se ha mostrado partidaria de adelantar elecciones como han sugerido algunos dirigentes populares, y ha llamado a centrarse en dar soluciones a los españoles y no en los intereses de partido.

Para Arrimadas, el Gobierno de Pedro Sánchez es "nefasto" y si se mantiene en la Moncloa es gracias al sostén de nacionalistas y populistas, pero lo que hay que hacer, ha subrayado, es trabajar para resolver todos los problemas que sufre la ciudadanía, provocados muchos por la crisis de la pandemia, y no buscar intereses electoralistas.

En una rueda de prensa telemática después de la reunión del comité ejecutivo, Arrimadas ha dado cuenta de los preparativos de la convención de julio, que, según ha explicado, se han empezado a poner en marcha con la llegada de propuestas de la militancia para relanzar el partido, en horas muy bajas tras las últimas elecciones en Cataluña y Madrid y errores como la moción de Murcia.

Arrimadas tenía detrás del atril en el que hablaba el lema "la alternativa liberal", que es la idea en la que quiere poner el acento el partido para reflotar la formación naranja, reivindicándose más como una fuerza liberal europeísta que de centro.

La convención, que podría celebrarse en la primera quincena de julio, según ha dicho, quiere pasar página y mirar hacia el futuro, insistiendo "en recuperar el peso de las políticas y las propuestas" como así les están trasladando reiteradamente los afiliados, ha apuntado Arrimadas.

Hay que centrarse mucho más en los contenidos, ha afirmado al ser preguntada sobre un posible cambio de siglas o de logo después de que algunos dirigentes admitieran que la marca naranja está devaluada por las sucesivas derrotas electorales desde la del 10N.

Según la líder de Cs, este cambio de la marca que algunos miembros de la dirección no verían mal no se ha abordado en la reunión de este lunes.

Por otro lado, ha confirmado que Ciudadanos estará presente en Fitur, no solo formando como parte de las comunidades y ayuntamientos en los que gobiernan, sino como partido, ya que están muy volcados en contribuir a que el sector del turismo recupere su posición.

Ha urgido en este sentido a que el Gobierno ponga en marcha el pasaporte covid a nivel interno al defender que poner una "autopista a los vacunados va a ser clave para la recuperación".

Por eso, ha defendido que a los vacunados de covid se les exima de viajar con una PCR o un test de antígenos a Canarias, algo que por ahora es obligatorio para todos los viajeros.

Arrimadas ha dicho que quieren que España lidere en Europa la recuperación turística, criticando "el vacío diplomático" de nuestro país, por ejemplo, con Reino Unido, donde ha asegurado que la negociación bilateral de otros países con Londres ha conseguido que éstos tengan más reservas turísticas.