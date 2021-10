Arrimadas exige al Gobierno que rompa con Bildu y no acepte su apoyo a los PGE: "Es indigno hasta para Sánchez"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rompa toda relación con Bildu y no acepte su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), después de revelarse las palabras de Arnaldo Otegi sobre su apoyo a las cuentas públicas a cambio de la liberación de 200 presos de ETA.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Arrimadas ha reconocido que hace diez años se "ganó la batalla" a los asesinatos de ETA, pero ha avisado de que aún quedan "batallas por ganar", como los crímenes sin resolver, los homenajes a presos etarras o que Bildu sea "socio del Gobierno.

"Si Sánchez no rompe ahora mismo el pacto de legislatura y de presupuestos con Otegi estará dándole la razón", ha advertido sobre las palabras del que considera "portavoz de los presos etarras". "Estará confirmando ese plan y eso es indigno hasta para Sánchez", ha censurado Arrimadas.

Sin embargo, ha lamentado que el Ejecutivo esté siguiendo "la hoja de ruta" planeada por Otegi, primero con el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y después concediendo al Gobierno vasco la competencia sobre prisiones. Según ha advertido, esto facilitará esa salida de prisión de los presos sin que ni siquiera el Gobierno tenga que "mancharse las manos".

Arrimadas además ha rechazado las palabras del presidente del Gobierno este mismo miércoles contestando con un "no rotundo" sobre la excarcelación de etarras, ya que cree que "su palabra no vale nada". De hecho, ha dicho "echarse a temblar" cuando Sánchez dice que no hará algo, porque "es la mejor prueba de que lo va a hacer".

En este punto, ha animado al Gobierno a apoyar una ley presentada por Ciudadanos en el Congreso en reconocimiento a las víctimas del terrorismo y en contra de los homenajes a los terroristas si quiere demostrar su compromiso. "A ver si con esto de Otegi les da un poquito de vergüenza y votan a favor de nuestra ley", ha pedido.

Y ha recordado que Sánchez "cogió la mano de Bildu" voluntariamente, ya que Ciudadanos ofreció al Gobierno una negociación para su apoyo a los Presupuestos el pasado año, algo que ha asegurado que le hace estar "orgullosa".

Ciudadanos está también en contacto con el PP para presentar una declaración institucional en el Congreso en condena de ETA, pero ha recordado que requiere de la unanimidad de la Caámra y ha puesto en duda que ese consenso se pueda dar, no solo por parte de Bildu. Por ello, ha insistido en que la ley de Ciudadanos dará a todos los partidos esa oportunidad para "retratarse".