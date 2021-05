Arrimadas exige a Sánchez que haga caso al Supremo y no indulte a los "golpistas": "No ponga a prueba" a los españoles

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga caso al informe del Tribunal Supremo (TS), contrario a la concesión de cualquier tipo de indulto a los doce condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, y no perdone la pena a estos "golpistas", porque sería una "infamia" y una "humillación" a los catalanes no separatistas.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Arrimadas ha indicado que el informe del Supremo, aprobado por unanimidad de los magistrados que juzgaron a los presos del 'procés', es "demoledor", "claro" e "impecable en su justificación" al oponerse que el Gobierno conceda esos indultos por no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública.

"El informe es tan claro, que cualquier persona digna de ser presidente del Gobierno de España lo que tiene que hacer es acatarlo. No se le puede pasar por la cabeza indultar a estos golpistas después de lo que nos hicieron a los catalanes constitucionalistas, del desafío y el ataque a España y a nuestra democracia que supuso el golpe de Estado de 2017", ha subrayado.

Por ello, ha exigido a Sánchez y al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que "no quiten gravedad" a los hechos, recogidos en la sentencia de 2019, y "no pretendan reescribir la historia pasando por encima de lo que dice la Justicia española". "Que no pongan a prueba a la sociedad española, porque es mucho más fuerte, mucho más digna y quiere mucho más a España de lo que Sánchez se cree", ha advertido.

Arrimadas ha dicho que Ciudadanos presentará una iniciativa en todos los Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos donde está presente a favor de "cumplir con la ley y la Constitución, respetar a la Justicia y defender a España". Y si finalmente el Gobierno indulta a los condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, Cs utilizará "todas las herramientas jurídicas y democráticas" a su alcance para oponerse a esta medida, ha añadido.

Cuando le han preguntado si también se plantea dejar de negociar iniciativas legislativas con el Gobierno en el Congreso, ha respondido que su grupo parlamentario nunca ha sido "socio" de este Ejecutivo y que, durante la negociación de los Presupuestos de 2021, "Sánchez ya dejó claro cuál era el camino que elegía para España" al pactarlos con Esquerra Republicana de Catalunya y con EH Bildu, en vez de con la formación naranja.

Sostiene que ya entonces comprobaron lo "difícil" que es negociar con este Gobierno y ahora esto ha quedado aún más claro, tras ver cómo el presidente "tiene la poca vergüenza de vender España y humillar a millones de catalanes por permanecer un tiempo más en Moncloa". A su juicio, indultar a los presos del 'procés sería "lo más grave que haría Sánchez" desde que asumió el cargo.