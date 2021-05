Arrimadas llama a dar una respuesta de unidad a Marruecos: Con España no se juega

Madrid, 20 may (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cree que no es momento de "fisuras" a la hora de abordar la crisis de Ceuta y hay que dar "una respuesta de unidad" a Marruecos: "Hay que responder con contundencia, con España no se juega".

La líder del partido naranja, que ha visitado este jueves el pabellón de Andalucía acompañada del vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha insistido en que hay que aparcar las críticas y, aun asegurando que se han hecho cosas mal en la gestión de esta crisis provocada por la llegada masiva de inmigrantes marroquíes permitida por Rabat, van a encontrar unidos al Gobierno y a la oposición.

"Vamos a responder con contundencia a este desafío", ha asegurado Arrimadas en declaraciones a los medios, y tanto Europa como Marruecos van a encontrar unidad, ha dicho, y un país que defiende a sus compatriotas.

Aunque Ciudadanos, ha dicho, es una fuerza crítica con muchas cosas que hace el Gobierno, en este momento la oposición tiene que estar junto al Ejecutivo para dejar claro que a España "no se la chantajea".