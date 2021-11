Arrimadas y Mazón, satisfechos por la coalición "positiva" de PP-Cs frente al "tripartito nacionalista" en la C.Valencia

La líder naranja dice que son proyectos "diferentes" y no piensa en listas electorales y el 'popular' cree que es un camino interesante

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, consideran que los gobiernos de ambos partidos en la Comunitat Valenciana, y en concreto en la provincia de Alicante, están funcionando "muy bien" y que se trata de una "coalición positiva" frente al avance del "tripartito nacionalista" de la Generalitat integrado por PSPV, Compromís y Podem.

Arrimadas y Mazón, tras visita en el Museo Arqueológico de Alicante (Marq) la exposición 'Etruscos. El Amanecer de Roma', han afirmado que los pactos se están cumpliendo con "lealtad" y que se sienten "satisfechos" frente a un Consell que "está dividiendo" a la sociedad de la Comunitat.

Para Arrimadas, PP y Cs pueden estar "muy contentos" y considera que "Alicante, con estos gobiernos, es un bastión de libertad y es un muro de contención ante políticas nacionalistas que sólo saben subir impuestos e imponer dogmas y sectarismos identitarios y que realmente hacen que la Comunitat esté perdiendo oportunidades".

Igualmente, ha matizado que la coalición es entre dos partidos que gobiernan juntos pero son "diferentes" y representan "espacios diferentes" pero que saben ponerse de acuerdo para gobernar, en referencia a políticas de "bajada de impuestos o dejar en el pasado las sospechas de corrupción", entre otros aspectos.

En la misma línea, ha señalado que la Comunitat Valenciana tiene una oportunidad "enorme" de volver a tener un papel "fundamental" como motor económico de toda España. "Creo que por primera vez se puede tener un gobierno liberal, moderado, reformista y muy ambicioso. Creo que la Comunitat Valenciana tiene todas las potencialidades para despegar y Ciudadanos va a ser un partido fundamental".

"Siento preocupación por la deriva de este tripartito que en sólo 6 años ya ha hecho más cosas que en Cataluña los nacionalistas en 35 años, es decir, estamos siguiendo el mismo camino pero a un ritmo muy acelerado", ha asegurado Arrimadas, quien previamente, en un Foro organizado por el Club Información, UA, CEV y Baleària, ha señalado que la fórmula que se sigue en la Generalitat "es la misma" que en Cataluña "porque es un gobierno liderado por el PSOE". "Les puedo asegurar que Ximo Puig es el José Montilla de la Comunitat", ha agregado.

Por su parte, Mazón también ha reconocido su satisfacción con la evolución de los gobiernos de coalición "más importantes" de la Comunitat Valenciana, como son a su juicio los de la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, y ha reiterado que son las administraciones que "más han bajado los impuesto" y que "más ha defendido a la hostelería y a los autónomos".

"Somos el gobierno que defiende el modelo turístico, el que está trabajando con la mayor inversión en marcha para todos los municipios y que está activado la cultura en la provincia de Alicante, así como las áreas de infraestructuras con la mayor inversión que se ha hecho en Alicante con planes de obra", ha detallado el 'popular'.

Por ello, ha señalado que la coalición de PP y Ciudadanos se inició en 2019 "ante el avance tripartito nacionalista" que está dividiendo a la Comunitat Valenciana, poniendo en cuestión "todo lo bueno", con un modelo "de intervencionismo y no de coordinación ni de convivencia" y ha añadido que se trata de una "camino muy interesante" el de ambos partidos.

Paralelamente, preguntada por la posibilidad de una lista conjunta para concurrir en las próximas elecciones autonómicas, Arrimadas ha afirmado que su partido está "pensando en la gestión" y "no en listas electorales". Ha insistido en que la relación con el PP en la Comunitat es buena pero que no puede entrar "en otras especulaciones que no están encima de la mesa".

"Si le puedo decir que somos partidos diferentes, que representamos a opciones políticas distintas pero que ahora yo creo que lo que la ciudadanía quiere no es ver un reparto de listas electorales sino que somos capaces de ponernos de acuerdo donde gobernamos", ha manifestado.

A su juicio, "nadie está pensando en puestos de una lista electoral sino que lo que está pensando es en ofrecer una alternativa al actual gobierno de la Comunitat Valenciana para no seguir esta tendencia nacionalista, y qué es posible ser competitivos y dejar atrás la corrupción y los chanchullos. Ahí Ciudadanos será un partido fundamental y también esta relación con el Partido Popular es buena, nada más", ha dicho.

Del mismo modo, preguntada por un posible adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, ha respondido que esa competencia pertenece al 'president' Ximo Puig, pero Ciudadanos está listo para ofrecer "por primera vez un gobierno liberal, moderno, que deje atrás el nacionalismo". Además, sobre un hipotético acuerdo con Vox para gobernar en la Generalitat, ha reconocido que le "encantan" los gobiernos de Andalucía, Madrid y Castilla y León donde está Ciudadanos.

Tanto Mazón como Arrimadas han confirmado un "frente común" para presentar más de 150 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado con proyectos para la Comunitat Valenciana frente al "ninguneo" en materia de financiación e inversión del Gobierno de Pedro Sánchez.

También ante la manifestación de este sábado por una financiación justa para la Comunitat ha reclamado infraestructuras importantes como el Corredor Mediterráneo, la mejora de la conexión entre Alicante y Elche o una vía ferroviaria hasta el aeropuerto. "Estas son algunas de las propuestas recogidas en las enmiendas de la formación que defenderemos con uñas y dientes porque son buenas para España y para esta Comunidad", ha añadido, quien también ha pedido el apoyo a todos los diputados de la Comunitat Valenciana, "especialmente" los del PSOE.