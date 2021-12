Arrimadas "no espera nada" de la propuesta de financiación porque "el PSOE no cree en la igualdad de los españoles"

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

La presidenta nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha asegurado este sábado que "no espera nada" de la nueva propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema de financiación autonómica porque "el PSOE no cree en la igualdad de los españoles y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones dejándose llevar por los planteamientos del PSC y sus socios" de Gobierno.

Arrimadas se ha pronunciado de este modo durante en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía en Sevilla con el patrocinio de la Fundación Cajasol junto al vicepresidente de la Junta, Juan Marín, al ser preguntada por el primer documento remitido por Hacienda a las comunidades del régimen común para iniciar el debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica y que toma como base el criterio de población ajustada.

"El último sistema de financiación que rige en España lo negoció Rodríguez Zapatero con Carod Rovira", ha recordado la líder nacional de Cs, que ha reconocido tener "esperanzas cero" en que "este Gobierno con los apoyos que tiene vaya a hacer un sistema de financiación que garantice realmente la igualdad de acceso a los servicios en toda España". "Ojalá me equivoque", ha añadido.

En su opinión, Cs "es el único partido que dice lo mismo en Sevilla que en Bilbao, que en Barcelona, que en Madrid, el PP tampoco porque aquí siempre defienden una cosa y al final en Madrid a favor del 'cuponazo' vasco", que ha criticado sin cuestionar el concierto porque su estimación "no responde a criterios de transparencia ni de racionalidad ni de gestión de los servicios".

"Para garantizar la igualdad de los españoles necesitamos un partido en España como Cs porque al final el PSOE y el PP siempre se han apoyado en los nacionalistas y mientras los nacionalistas lleven la batuta aquí no va a haber igualdad de servicios y oportunidades en toda España", ha subrayado.

"MEJORAR LO QUE HAY ES MUY FÁCIL"

Arrimadas ha admitido que alcanzar un acuerdo en materia de financiación autonómica es una cuestión "difícil" pero ha defendido que "mejorar lo que hay es muy fácil", pero ha reconocido que "con este Gobierno con estos apoyos esperanza ninguna".

Por último, la líder de Cs ha reivindicado a su partido como la única fuerza que defiende la misma posición en materia de financiación autonómica "en Níjar (Almería), en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento catalán".

"La población es un criterio importantísimo, pero es verdad que no puede ser exclusivamente el único y esto lo decimos nosotros, que gobernamos la comunidad autónoma más poblada de España, y no hacemos como el PP o el PSOE que en Andalucía dicen que debe ser la población, en Castilla León que la dispersión geográfica, en Cataluña votan a favor de un pacto fiscal o en Euskadi a favor de un cuponazo sin ningún tipo de criterio técnico, simplemente en función de cuánto valen en esa legislatura los escaños del PNV, que ahora ya no está solo porque está Bildu, peor todavía".