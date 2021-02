Arrimadas: con nosotros no hace falta que los independentistas firmen nada

Barcelona, 11 feb (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que con quien seguro que no pactan los independentistas, "y por eso no hace falta que nadie firme" ningún documento, es con su partido, dispuesto "a dar carpetazo al procés" si consiguen llegar al Govern tras el 14F.

Arrimadas se ha referido al escrito de los partidos independentistas comprometiéndose a no pactar con el PSC, un documento al que Cs resta crédito.

"El tripartito está hecho", ha reiterado este jueves la líder de Cs, quien ha destacado que "los que firman ya están pactando con Illa" en referencia a acuerdos municipales u en otras instituciones como la Diputación de Barcelona (con acuerdo entre los socialistas y JxCat).

"¿Cómo dicen que no van a pactar si ya lo hacen, si no han roto ni un pacto de los que tienen?", ha insistido Arrimadas, para quien no hay duda que habrá tripartito "si dan los números".

Por otro lado, Arrimadas ha insistido, en la línea de las declaraciones previas del candidato de Cs, Carlos Carrizosa, sobre que "algo oculta" el rival del PSC, Salvador Illa, por no haberse sometido a una prueba de covid antes de un debate en TV3.

"¡Qué imagen está dando el exministro de Sanidad negándose a hacerse una prueba! Da a entender que como hay metro y medio y aunque estén todos tres horas sin mascarilla no hay riesgo de contagio", ha señalado.

Y ha proseguido: "¿Pero qué bulo anticientífico es ese?, da una falsa sensación de seguridad peligrosísima. No sé por qué no se lo quiere hacer, algo tendrá que ocultar".

En el marco de un acto de campaña desde Barcelona en la que la han acompañado el eurodiputado Jordi Cañas, la número 2 por Barcelona, Anna Grau, y el síndic en las cortes valencianas, Toni Cantó, Arrimadas ha reiterado su llamado a la participación "para evitar cuatro años más de cabreos y de procés".

Cs ha incluido en su programa un "pacto por la convivencia" en el que se propone que TV3 sea "la tele de todos", una auditoría de la Generalitat para eliminar los "chiringuitos" del procés, y la derogación de la ley de inmersión lingüística para sustituirla por una nueva norma de derechos lingüísticos.