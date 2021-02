Arrimadas ofrece a los catalanes la opción "segura" de Ciudadanos frente al PSC, que "regalará sus votos" a ERC

Dice a los votantes independentistas que un ejecutivo de Carrizosa no cuestionará que son catalanes, como ha hecho el Govern con los de Cs

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, se ha dirigido este viernes a los catalanes que quieren un cambio "de verdad" en Cataluña y dejar atrás el proceso independentista para pedirles que elijan la opción "segura" de Cs, cuyo objetivo es formar un gobierno "constitucionalista" tras las elecciones del 14 de febrero, y les ha advertido de que el PSC "regalará sus votos" a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pactando con este partido.

"Tenemos dos opciones. O vamos a un voto seguro que sabemos que acaba en un gobierno constitucionalista o nos la jugamos con una fuerza política como el PSC, que ya la ministra Calvo ha reconocido que están dispuestos a pactar con ERC y que si no lo dicen es porque están en campaña", ha dicho en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Barcelona junto al candidato de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa.

Así se ha referido Arrimadas a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente del PSOE, Carmen Calvo, este jueves en la cadena SER, donde afirmó que en Cataluña no imagina otro escenario que no sea el de la gobernabilidad y que los partidos independentistas no pueden volver a llevar a los ciudadanos a "una situación injusta y alocada".

La líder de la formación naranja ha destacado el alto porcentaje de indecisos y abstencionistas que revelan las encuestas electorales y ha insistido en que el reto ahora es movilizar a quienes anhelan un cambio político, porque "la clave de todo será la participación".

"Si vamos a votar, ganaremos un gobierno constitucionalista y una nueva etapa en Cataluña. Si nos quedamos en casa o damos los votos a un partido constitucionalista que luego regala los votos a Esquerra, estaremos otra vez en esta situación", ha subrayado en alusión al PSOE y recordando también todas las veces que el PP pactó con Convergència.

CREE QUE ILLA ASUME UN GOBIERNO LIDERADO POR ERC

Según Arrimadas, el PSC ya ha reconocido no solo que formara un tripartito con ERC y con En Comú Podem si suman una mayoría parlamentaria suficiente, sino que a la cabeza de ese Govern habrá un independentista, porque en el Congreso los socialistas y Podemos han votado a favor de una moción de ERC para que la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el Ejecutivo central y la Generalitat se vuelva a reunir tras los comicios autonómicos.

"Si no, ¿para qué necesitaremos una mesa de estas características? Si (Salvador) Illa creyese que será el presidente y que no pactará con Esquerra, ¿para qué necesitará una mesa de diálogo? Saben que el Govern estará presidido por ERC, lo están reconociendo", ha asegurado, pronosticando que la moción aprobada en la Cámara Baja es "el programa electoral del tripartito".

La líder de Cs ha señalado que ese gobierno supondrá estar "cuatro años más hablando de los temas de siempre, los presos (del 'procés'), los indultos y el referéndum de secesión". Frente a eso, ha ofrecido un ejecutivo encabezado por Carrizosa, que "pensará en 7,5 millones de personas", no en los nueve políticos independentistas condenados, y se centrará en los problemas de las familias, los autónomos y las empresas, a los que hasta ahora "nadie escucha".

En este sentido, ha afirmado que el 14-F "está todo muy abierto" y que es posible "iniciar una nueva etapa en Cataluña" y mirar al futuro. En vez de volver a tener un gobierno independentista o un nuevo tripartito de izquierdas, ha propuesto "un gobierno de todos" y un presidente como Carrizosa, que "se centrará en los temas sociales y económicos y dejará atrás estos diez años de 'procés' tan lamentable y que tanto mal ha hecho a todos".

Respecto a los pactos, ha manifestado: "Nosotros no engañamos a nadie en campaña, queremos sumar con los partidos constitucionalistas para evitar volver atrás, y la única manera de mirar adelante de verdad es con un voto que no engaña, que es fiable, y es el voto a Ciudadanos".

DESLIGAR CATALUÑA DEL 'PROCÉS' Y DE LA CORRUPCIÓN

Arrimadas se ha mostrado convencida de que Cataluña es "una tierra de oportunidades" y que si hay una buena gestión política, podrá "volver a levantarse" tras la "decadencia" de la última década. Ha apostado por una Cataluña que "no esté ligada nunca más a la inestabilidad del 'procés' y a la corrupción".

Asimismo, ha defendido que la única alternativa para tener un gobierno "limpio" es que esté presidido por Ciudadanos, porque tanto los partidos nacionalistas e independentistas como el PP y el PSOE tienen casos de corrupción. También ha garantizado que si Cs forma parte de un ejecutivo, serán exigentes con sus socios y no dejarán pasar "absolutamente nada de estos comportamientos".

Por último, ha asegurado a los votantes independentistas que respetarán todas las ideologías. "Nunca nadie cuestionaría desde nuestro gobierno ni que son catalanes, ni que son buenas personas, ni nada de todo lo que nos han hecho a nosotros desde el Govern", ha recalcado.

Además, Arrimadas ha indicado que Ciudadanos no trabajará por la independencia de Cataluña y que en este aspecto no va a "mentir", como cree que hicieron Junts per Catalunya, Esquerra y a la CUP con la gente que les votó, al prometer algo que luego no cumplieron.

"Ofrecemos mejores servicios, lucha contra la corrupción, prioridad por las políticas sociales y económicas, bajar impuestos, atraer a las empresas que se han marchado, mejor imagen de Cataluña en el mundo" y "en el resto de España", ha enumerado, añadiendo que todo esto beneficiará a todos los catalanes, independientemente de sus ideas políticas, porque tiene que ver con "problemas reales" de su día a día.