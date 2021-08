Arrimadas pide una mesa de energía contra la subida de la luz en lugar de "la mesa de la infamia" con los separatistas

Reclama un "plan de choque" para evitar la "ruina" de muchos negocios: si si PSOE y Podemos no gobernaran estarían "quemando las calles"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas, ha pedido al Gobierno que convoque una mesa estatal de energía para abordar la subida del precio de la electricidad que ha marcado varios récords históricos durante el mes de agosto y que este martes volverá a alcanzar un nuevo pico máximo. Cree necesario un "plan de choque" para evitar la "ruina" de muchos negocios y cree que si PSOE y Podemos estuvieran en la oposición "estarían quemando las calles".

En una rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente de Ciudadanos, Arrimadas ha solicitado que se reúna esta mesa en la que participen expertos y representantes de los ciudadanos para ofrecer soluciones a corto y a medio plazo, en lugar de la mesa "de la infamia" con los separatistas, en referencia a la mesa de dialogo entre el Gobierno y el ejecutivo catalán prevista para la semana del 13 de septiembre, tal y como acordaron el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès en su encuentro bilateral de finales de junio.

Arrimadas ha afirmado que si tanto PSOE como Podemos estuvieran en la oposición en lugar de formar parte del Gobierno, estarían "quemando las calles" por este asunto. Sin embargo, ambos están "instalados en la inacción", según ha acusado.

BONO SOCIAL PARA NEGOCIOS AFECTADOS

Así, ha demandado un "plan de choque" para afrontar a corto plazo una subida de la luz que puede ser la "ruina" de muchos negocios que hacen un uso intensivo de la electricidad como "tintorerías" y "peluquerías". Al respecto ha explicado que se trataría de un "bono social" destinado a empresas que apenas han podido sobre vivir a la pandemia de covid-19 y que "no van a poder soportar" el aumento del recibo de la luz, que previsiblemente marcará su máximo histórico este agosto.

Además, Arrimadas ha propuesto reformar el sistema energético que "nunca ha sido renovado" y acumula "parche tras parche". En este punto ha mencionado aumentar las energías renovables para no depender tanto de las importadas como el gas y las que tienen que pagar derechos de emisión de CO2.

MEJORAR EL SISTEMA MARGINALSTA

También ha señalado que se debe mejorar el sistema marginalista y concretamente "sacar determinadas tecnologías" para conseguir que la "variabilidad" no recaiga solo en el consumidor sino también en los productores.

Arrimadas ha indicado que son conscientes de que no existe una "solución mágica" para bajar la luz ya que el incremento del precio de la luz depende de muchos factores aunque en la factura se pagan una parte que no esta relacionada con el consumo y que es fruto de políticas fracasadas tanto de PSOE como de PP y por un sistema impositivo que "no puede ser menos justo".