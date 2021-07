Arrimadas pide al PP una moción de censura porque la alternativa no es Vox

Madrid, 23 jul (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido en emplazar al PP a que presente una moción de censura contra el jefe del Gobierno porque "se tiene que ver que la alternativa a Sánchez no es Vox, sino una pluralidad muy amplia" que no comparte nada de lo que hace el líder socialista.

"Esto no es un problema de lo que defiende el partido socialdemócrata, es que Sánchez ha roto consensos importantes", también dentro de las filas socialistas, ha dicho Arrimadas en una entrevista en la Ser.

Por eso y teniendo en cuenta que Santiago Abascal ya ha avanzado que volverá a presentar una moción de censura, ha añadido, el PP debe dar este paso porque "por desgracia no puede ganar la idea de que la oposición es Vox".

De la reunión que ayer mantuvo el portavoz naranja, Edmundo Bal, con el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, la líder de Ciudadanos ha explicado que ni siquiera se planteó el tema del reparto del Consejo General del Poder Judicial porque la postura de su partido "es muy clara" y sabe perfectamente que no entran en esa cuestión.

Otras cosas sí se pueden hablar, ha afirmado Arrimadas, sin concretar qué otros asuntos se abordaron en esta reunión dentro de la ronda de contactos que está manteniendo Bolaños con los grupos parlamentarios, centrada sobre todo en la renovación del CGPJ.

Y sobre la negociación de los Presupuestos del año que viene, Arrimadas da por hecho que Sánchez ya ha elegido socios no solo para las cuentas públicas sino para toda la legislatura y, por tanto, Cs no tiene nada que hacer aunque no ha adelantado si se sentarán o no a negociarlos.

Ha asegurado que ella tiene la conciencia tranquila porque estuvo "tendiendo la mano" a Pedro Sánchez hasta el último momento pero "al final cogió la de Otegi y Rufián".

"A cambio de indultos y el acercamiento de etarras prefirieron de socios a Bildu y ERC", ha lamentado Arrimadas, aunque ha sacado pecho de que en la negociación pasada lograron frenar la subida del IRPF o los aumentos del IVA en la escuela concertada y en la sanidad privada.